glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми повинні готуватися": Данілов попередив про крайній ривок РФ у війні проти України

16 січня 2023, 20:13
Секретар РНБО підкреслив, що Україна щодня готується до можливого повторного наступу російської армії.
Алексей Данилов
Данілов попередив, що РФ може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю війни в Україні / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російська окупаційна армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України.

"Вони готуються до крайнього ривка. З цим пов'язані процеси зміни людей (у військовому керівництві – ред.). Використовували "Вагнера", кадировців. Зараз йде на зміну російська армія. Це дає нам підстави казати, що у них вже так званий "останній дзвінок". Більше не буде на кого міняти і списувати поразки, яких вони зазнають на нашій землі", - сказав Данілов в ефірі телемарафону.

За словами секретаря РНБО, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

"Це може бути річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось", - пояснив він.

Як зазначив Данілов, президент Володимир Зеленський щодня обговорює з іноземними партнерами озброєння, якевони можуть надати українській армії

"Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя", - резюмував секретар РНБО.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій цьогоріч.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це – невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

Більше новин про повторний наступ РФ:

війна в Україні Олексій Данілов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:08

Бойової авіації Росії в Білорусі стало більше: у Генштабі пояснили, в чому загроза для України

20:43

Мільйонери ніколи не робили 3 речі 18 січня: прикмети і заборони, які можуть забрати всю удачуВідео

20:18

"Соколине Око" Джеремі Реннер може втратити ногу через жахливу ДТП

20:13

"Ми повинні готуватися": Данілов попередив про крайній ривок РФ у війні проти УкраїниВідео

20:07

Контрнаступ ЗСУ з проривом: на Заході розповіли, скільки танків потрібно УкраїніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:53

Стаття медведчука: навіщо зрадник нагадує про себеПогляд

19:51

Кому не рекомендується їсти сало: може "привести" на лікарняне ліжко

19:48

Як купатися на Водохреща: правила, щоб не утонути і не переохолодитися

19:47

Найбільший пакет військової допомоги: Великобританія передає Україні сотні танків і БТРВідео

Реклама
19:43

"Я ніби прийняв таблетку ЛСД": принц Гаррі назвав улюблені парфуми принцеси Діани

19:40

Гороскоп на завтра 17 січня 2023: Близнюкам - дивацтва, Скорпіонам - навчання

19:31

Марк Фейгін. Арестович - агент Кремля? Ви серйозно?Відеоблоги

19:25

"Ворог готує різні сценарії повторного нападу": в ГУР розповіли про "екзотичні напрямки"Відео

19:15

Три найбільш конфліктних знака Зодіаку 2023 року: з ними краще не стикатися

19:04

Україну накриє сильний шторм: синоптики попередили про "дику" негодуВідео

19:00

Любовний гороскоп на тиждень 16-22 січня: Близнюкам - брак свободи, Діві - океан енергії любовіВідео

18:51

"Клоунські заяви": Гіркін вилаяв Медведєва і запропонував йому "тихо спиватися"Відео

18:34

Вахатанг Кікабідзе в останньому інтерв'ю перед смертю розповів, як Путін може врятуватисяВідео

18:20

Путін вимагає від Герасимова негайно захопити Донбас: у розвідці назвали крайній термінВідео

18:16

Росія завдає ударів з С-300 і С-400, Україні потрібно знищувати їх там, звідки вони б'ють - ЗСУВідео

Реклама
18:05

"Жалюгідним набродом командують божевільні": французький генерал оцінив катастрофу армії ПутінаВідео

18:02

Проєкт "Говорить вся країна" оголошує збір історій глядачівВідео

17:59

Не може без таблеток: Лариса Доліна заявила про серйозні проблеми зі здоров'ямВідео

17:27

З України - до Норвегії: командир ПВК Вагнера втік з компроматом на ПригожинаВідео

17:13

Найбільші дамські угодники та серцеїди: імена чоловіків, які люблять оточувати себе жінками

17:11

Фінляндія готова дати Україні танки Leopard: у Гельсінкі розповіли, що цьому заважаєВідео

17:02

Пити чи не пити: що відбувається з водою при повторному кип'ятінні

16:59

Генерал СБУ назвав ймовірні напрямки нового наступу РФВідео

16:56

Рознесли будинок і вбили 40 людей: СБУ встановила особи військових РФ, які влаштували ракетний ударВідео

16:32

"Хто б він був без Росії?": пропагандист Корчевніков зрадів смерті Кікабідзе

16:18

"Може стати прелюдією до Третьої світової": в Польщі сказали, чим загрожує поразка України у війніВідео

16:09

"Почали велику війну": астролог назвала 5 міст України, де чекати грандіозного бою і наступуВідео

16:01

Перемога України в 2023-му і захід ЗСУ до Росії: Подоляк зробив прогноз про результат війниВідео

15:58

"З'явитися в центр комплектації": у Києві з'явилися оголошення для військовозобов'язанихВідео

15:46

Померла легендарна акторка Джина Лоллобриджида

15:32

Боротьба з ракетними ударами РФ і ситуація фронті: Зеленський провів засідання СтавкиВідео

15:30

Батальйон "Свобода" отримав індивідуальні набори для обігріву бійців від "Української команди"

15:25

"В України завдання протилежне": в ГУР назвали головну мету Путіна у війні на 2023 рікВідео

15:07

Бої в Соледарі та на підступах: ЗСУ влаштували окупантам під Бахмутом "другий Афганістан"Відео

15:03

Асоціація рієлторів розповіла, коли подешевшає житло

Реклама
15:00

Вікна миттєво заблищать і засяють: як без зайвих зусиль відмити сліди скотчу зі скла

14:49

"Очманіти!": клоун Гальцев розкритикував колишнього друга Максима Галкіна за антивоєнну позиціюВідео

14:44

Ульотна закуска в лаваші, яка розлетиться за 5 хвилин з вашого столу: швидкий та божевільний рецептВідео

14:26

Подоляк вказав єдиний варіант закінчення війни РФ проти УкраїниВідео

13:56

Медведчук "сплив": раптово розродився статтею про Батьківщину, яку зрадивВідео

13:50

Батьки дівчини, яка дивом вижила після ракетного удару по Дніпру, загинулиВідео

13:47

Загинули усі разом: у Дніпрі з-під завалів дістали тіла матері і двох маленьких доньокФотоВідео

13:46

"У Дубаях шепоче": Джанабаєва різко поставила на місце хейтерів Меладзе після дубайського скандалу

13:43

У Кремлі істерять через постачання західних танків ЗСУ і погрожують "затягуванням" війниВідео

13:13

"Путіна вже не слухають в РФ": диктатор контролює Росію на 20% – ізраїльський політтехнологВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти