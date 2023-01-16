"Ми повинні готуватися": Данілов попередив про крайній ривок РФ у війні проти України

Секретар РНБО підкреслив, що Україна щодня готується до можливого повторного наступу російської армії.

Данілов попередив, що РФ може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю війни в Україні / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російська окупаційна армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України.

"Вони готуються до крайнього ривка. З цим пов'язані процеси зміни людей (у військовому керівництві – ред.). Використовували "Вагнера", кадировців. Зараз йде на зміну російська армія. Це дає нам підстави казати, що у них вже так званий "останній дзвінок". Більше не буде на кого міняти і списувати поразки, яких вони зазнають на нашій землі", - сказав Данілов в ефірі телемарафону.

За словами секретаря РНБО, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

"Це може бути річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось", - пояснив він.

Як зазначив Данілов, президент Володимир Зеленський щодня обговорює з іноземними партнерами озброєння, якевони можуть надати українській армії

"Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя", - резюмував секретар РНБО.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій цьогоріч.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це – невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

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