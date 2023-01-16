Росія почала готувати нову спробу перехопити ініціативу у війні - Зеленський

За словами Зеленського, характер бойових дій на фронті вимагає нових рішень в оборонному постачанні.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Російська Федерація готує нову спробу перехопити ініціативу у війні проти України. Як сказав президент України Володимир Зеленський, Києву необхідні нові поставки озброєнь.

"Те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті вимагає нових рішень в оборонному постачанні - все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – всіх учасників коаліції захисту України і свободи. І прискорювати прийняття рішень", - заявив він.

Президент підкреслив, що сьогодні хороший приклад подала Великобританія.

"Оголошено про новий пакет оборонної допомоги - те, що потрібно. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну і своєчасну підтримку", - додав Зеленський.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Будинок складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

В результаті попадання російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.

16 січня в ОВА повідомили, що через ракетний удар по житловому масиву в Дніпрі загинули 40 людей.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

Читайте також: