Просила відпустити, але він не слухав: на Полтавщині брат зґвалтував молодшу сестру

На Полтавщині брат зґвалтував молодшу сестру / pixabay

У Полтаві суд відправив за ґрати 20-річного хлопця, який зґвалтував рідну сестру.

Того дня 14-річна дівчина була вдома сама і вчила уроки, йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Брат повернувся додому напідпитку. Коли побачив, що сестра сама, взяв її на руки, роздягнув, відніс на диван і силою змусив вступити із ним у статевий зв’язок. У суді хлопець розповів, що сестра просила відпустити її.

Дівчинка після зґвалтування втекла. Її брат переховувався на городі, бо його не пускали до хати.

Слідство встановило, що мати не одразу звернулася до правоохоронців – вона боялася за сина. Під час суду матір відмовилася свідчити. Сам хлопець на судовому засіданні повністю визнав свою провину.

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За скоєне хлопця відправили за ґрати на 7 років.

Нагадаємо, в одному із сіл на Вінниччині чоловік жорстоко зґвалтував 11-річну дівчинку. Він зустрів дитину на вулиці і силою завіз її до себе додому, де утримував дві години і вчинив над нею наругу.

Раніше повідомлялося, що під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Коли мати дівчини помітила, що її донька не повернулася додому ввечері, відразу ж викликала поліцію за місцем проживання.

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