Лежала без свідомості у гаражі: під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню

Під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню / ua.depositphotos.com

Уродженець Луганщини зґвалтував неповнолітню у селищі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. 48-річний чоловік скористався тим, що 17-річна дівчина знепритомніла в гаражі, і поглумився над нею.

Як повідомили у поліції Київської області, 17-річна дівчина поїхала на ринок в селищі Петропавлівська Борщагівка - там вона роздавала листівки. Потім вона зайшла в один з МАФів, де двоє чоловіків запропонували їй випити вина. Дівчина погодилася, але після вживання алкоголю їй стало зле. Один з чоловіків відвів дівчину до гаражного кооперативу, де поклав відпочивати.

Мати дівчини помітивши, що її донька не повернулася додому ввечері, відразу ж викликала поліцію за місцем проживання.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили місцеперебування дівчини. З'ясувалося, 48-річний уродженець Луганської області, який знаходився в гаражному кооперативі разом з неповнолітньою, скористався тим, що дівчина була без свідомості, і вступив з нею у статевий зв'язок.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника відповідно до ст.208 КПК України.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

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