Завіз додому і не випускав 2 години: на Вінниччині чоловік жорстоко зґвалтував 11-річну дівчинку

На Вінниччині чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку / ua.depositphotos.com

На Вінниччині судитимуть 56-річного чоловіка, який зґвалтував дитину. Обвинувачений в одному із сіл насильно завіз до себе додому 11-річну дівчинку, яку зустрів на вулиці села.

Щоб змусити дитину піти з ним, він погрожував і залякував її, повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Подія трапилася в одному з сіл Могилів-Подільського району.

"Він силоміць утримував дитину близько двох годин. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, застосовуючи фізичне насильство, чоловік зґвалтував малолітню та вчинив стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі та викрадення малолітньої особи), частиною 4 статті 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років), частиною 6 статті 153 (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років).

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За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Коли мати дівчини помітила, що її донька не повернулася додому ввечері, відразу ж викликала поліцію за місцем проживання.

Крім цього, під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах у маленького брата. Чоловік прийшов додому до знайомої, де на той час перебували її діти. Скориставшись відсутністю господині, він схопив 8-річну дівчинку і відніс її на город, де зґвалтував. Жителя Київської області визнали винним і засудили до найсуворішого покарання.

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