Постачання зірвано: партизани провели диверсію на залізниці в Донецькій області

РФ використовувала цю залізницю для перекидання пального, техніки та боєприпасів просто на лінію фронту.

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Диверсія на залізниці в Донецькій області / колаж: Главред, фото: Атеш

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Партизани провели диверсію на залізниці в Донецькій області

Вони вивели з ладу релейну шафу

Залізницю використовували для постачання військових вантажів

Партизанський рух Атеш провів успішну диверсію на новій ділянці побудованої окупантами залізниці в Донецькій області. Таким чином вони порушили логістику російських військ. Дані відеокадри опубліковані у Telegram-каналі руху.

Зазначається, що шляхом підпалу агенти вивели з ладу релейну шафу на ділянці залізниці, яку окупанти побудували з Волновахи до Маріуполя.

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"У результаті порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів", - йдеться в повідомленні.

Партизани наголошують, що ця ділянка є ключовим елементом нової залізничної гілки Таганрог - Маріуполь, яку росіяни поспіхом запустили для перекидання пального, техніки та боєприпасів просто на лінію фронту, оминаючи Кримський міст.

За їх словами, вона дозволяє доставляти ворогові військові вантажі з Ростова швидше і з меншими ризиками.

"Пошкодження інфраструктури на цьому напрямку дезорганізує постачання і підвищує вразливість окупаційної армії. Ми продовжуємо бити по критично важливих точках ворога. Кожен удар знижує його боєздатність", - наголосили в Атеш.

Диверсії - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 травня в Генічеському районі агенти українського руху успішно провели диверсію, під час якої знищили автомобіль російських окупантів, який вони використовували у військових цілях.

8 травня партизани руху Атеш заявили, що позбавили зв'язку військові об'єкти в Московській області. Вони успішно провели диверсію в населеному пункті Могильці та знищили обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

19 березня партизани руху Атеш спалили військовий автомобіль російських окупантів у Будьонівському районі Донецька. Це сталось біля місця розташування командного складу 1-го дивізіону 933-го зенітно-ракетного полку.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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