РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі

Внаслідок атаки постраждала жінка.

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Удар по Запоріжжю / колаж: Главред, фото: Іван Федоров

Коротко:

Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури

Внаслідок удару відбулося займання

Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома Шахедами

В ніч на неділю, 1 червня, країна-агресор Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території. Пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки", - написав він. відео дня

Пізніше Федоров додав, що ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома Шахедами. Одна людина поранена.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

"Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Згодом в ОВА додали, що відомо про 4 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району та Запоріжжя.

Удар по Запоріжжю - відео:

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. Місто було під масованим ударом ворожих дронів. Удар безпілотників припав на територію одного з комунальних підприємств, розташованого в Слобідському районі.

У ніч на 27 травня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами різних типів із п'яти напрямків. У Сумах ворог за допомогою БПЛА вдарив по території одного з промислових підприємств. Там сталася пожежа. Були пошкоджені транспортні засоби.

23 травня близько 22:00 у Києві також пролунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі було поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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