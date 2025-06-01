РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі

Коротко:
- Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури
- Внаслідок удару відбулося займання
- Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома Шахедами
В ніч на неділю, 1 червня, країна-агресор Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території. Пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки", - написав він.відео дня
Пізніше Федоров додав, що ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома Шахедами. Одна людина поранена.
"Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Згодом в ОВА додали, що відомо про 4 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району та Запоріжжя.
Удар по Запоріжжю - відео:
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 30 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. Місто було під масованим ударом ворожих дронів. Удар безпілотників припав на територію одного з комунальних підприємств, розташованого в Слобідському районі.
У ніч на 27 травня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами різних типів із п'яти напрямків. У Сумах ворог за допомогою БПЛА вдарив по території одного з промислових підприємств. Там сталася пожежа. Були пошкоджені транспортні засоби.
23 травня близько 22:00 у Києві також пролунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі було поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років.
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Хто такий Іван Федоров
З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
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