Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі

Марія Николишин
1 червня 2025, 07:29оновлено 1 червня, 08:01
546
Внаслідок атаки постраждала жінка.
РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі
Удар по Запоріжжю / колаж: Главред, фото: Іван Федоров

Коротко:

  • Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури
  • Внаслідок удару відбулося займання
  • Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома Шахедами

В ніч на неділю, 1 червня, країна-агресор Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території. Пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки", - написав він.

відео дня

Пізніше Федоров додав, що ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома Шахедами. Одна людина поранена.

РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі
Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

"Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Згодом в ОВА додали, що відомо про 4 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району та Запоріжжя.

Удар по Запоріжжю - відео:

РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі

  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров
  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров
  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров
  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров
  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров
  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров
  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров
  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров
  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров
  • Удар РФ по Запоріжжю 1 червня
    Удар РФ по Запоріжжю 1 червня фото: Іван Федоров

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. Місто було під масованим ударом ворожих дронів. Удар безпілотників припав на територію одного з комунальних підприємств, розташованого в Слобідському районі.

У ніч на 27 травня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами різних типів із п'яти напрямків. У Сумах ворог за допомогою БПЛА вдарив по території одного з промислових підприємств. Там сталася пожежа. Були пошкоджені транспортні засоби.

23 травня близько 22:00 у Києві також пролунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі було поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років.

Читайте також:

Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нові цілі: в ISW назвали 5 областей України, які хоче окупувати РФ

Нові цілі: в ISW назвали 5 областей України, які хоче окупувати РФ

09:37Війна
Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії: у США назвали терміни

Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії: у США назвали терміни

08:49Війна
РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі

РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі

07:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 1 червня: Тельцям - остерігатися спокус, Ракам - у вир

Гороскоп Таро на завтра 1 червня: Тельцям - остерігатися спокус, Ракам - у вир

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

Чи можна дати дитині ім’я померлого родича: священник дав однозначну відповідь

Чи можна дати дитині ім’я померлого родича: священник дав однозначну відповідь

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:37

Нові цілі: в ISW назвали 5 областей України, які хоче окупувати РФ

09:25

Гороскоп на завтра 2 червня: Левам - велика удача, Водоліям - нові можливості

09:11

Роль Європи зростатиме, саме вона здатна вирішувати питанняПогляд

08:55

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:50

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 червня: Ракам - конфлікти, Дівам випаде шанс

До України йде потепління: синоптик Птуха назвала датиДо України йде потепління: синоптик Птуха назвала дати
08:49

Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії: у США назвали терміни

08:46

Постачання зірвано: партизани провели диверсію на залізниці в Донецькій області

07:29

РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталіФотоВідео

07:10

Скільки облич на малюнку: лише геній вгадає за 11 секунд

Реклама
06:30

Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму

05:25

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

04:35

Як правильно – "смажити" чи "жарити": якої помилки варто уникатиВідео

03:47

Чи можна спати на ліжку, на якому померла людина: священник дав відповідь

03:22

Командування відчиталось про "чистки" в ТЦК та СП - перші подробиці

02:44

Гороскоп на червень 2025 для Близнюків: гроші, везіння та коханняВідео

01:30

Чотири знаки зодіаку, які мають дар бути ідеальними мамами

31 травня, субота
23:23

Зеленський розкритикував РФ через підготовку до нових переговорів

22:15

Вогонь за 10 кілометрів від резиденції Путіна: під Москвою спалахнула пожежа

22:15

РФ збільшила активність на фронті: Зеленський - про найскладніші напрямки

21:43

Італійська принцеса влетіла головою в стіну на мотоциклі

Реклама
21:42

Канцлер Німеччини летить до Трампа: ЗМІ дізналися, про що говоритимуть

21:15

У родині Ріанни сталася велика трагедія: що сталося

20:41

Поблизу дитмайданчика: у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

20:18

Майже 30-градусна спека накриває Україну: де буде найспекотніше

19:33

Ворог прорвав нову ділянку кордону України: де є просування

18:45

"У двох країн можуть виникнути проблеми": РФ може перевірити НАТО "на слабо"Відео

18:41

Як може закінчитися війна в Україні: дипломат назвав 2 сценарії

17:48

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

17:36

Різкий обвал чи зміцнення гривні: експерт сказав, що буде з валютою в червні

17:25

У Житомирі невідомий кинув гранату у натовп і втік: є постраждаліФото

16:57

В 100 гривень вже не вкластись: в Україні подорожчало найдоступніше м'ясо

16:35

Розвиває швидкість до 750 км/год: Росія атакує Україну новими дронами

16:29

ЗМІ розкрили, чому Німеччина гальмує передачу Україні крилатих ракет Taurus

16:26

Чому деякі коти муркотять більше за інших: відповідь дивує

16:16

"Не дарма тренуюся": Валерія Крук показала соковиті результати тренувань у Дубаї

15:59

Ворог проривається в трьох областях: ЗМІ заявили про захоплення 18 сіл України

15:52

Чи вдарить в Україні рекордна спека влітку 2025: який місяць буде найспекотнішим

15:35

Налітай: Ілон Маск пообіцяв біологічний матеріал усім, хто його захоче

15:29

Чи є загроза наступу росіян з півночі: експерт чітко відповів

15:15

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Реклама
14:54

ЗСУ зірвали наступ РФ: аналітик заявив про колосальний успіх на фронті

14:48

"Катастрофічний вплив": росіяни б'ються в істериці через приїзд Пугачової в РФ

14:45

Чому 1 червня не можна прати і прибирати: яке свято і день ангела

14:43

Чому літні люди лягають рано і прокидаються першими: відповідь лікарів

14:12

На Запоріжжі розпочався небезпечний наступ Росії: Сирський скликав нараду

14:04

Немає сумнівів: дружина Ніколаєва засвітила талію на тлі чуток про вагітність

14:04

Гороскоп на червень 2025 для Левів: везіння, прибуток і новий романВідео

13:52

РФ хоче захопити частину Сумщини і поставити Україні ультиматум – СнєгирьовВідео

13:48

Ситуація загострюється, на Сумщині суттєво розширили зону обов'язкової евакуації

13:26

"Мене розіп'яли на хресті": Козловський висловився про конфлікт із КондратюкомВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихАні ЛоракВіталій КозловськийКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти