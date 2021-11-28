Під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах у маленького брата

Згвалтування дитини / pixabay

Жителя Київської області визнали винним і засудили до найсуворішого покарання, за зґвалтування 5-річної дівчинки.

"У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у серпні 2018 року вчинив дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років. Сталося це на території одного з сіл Білоцерківського району. Чоловік прийшов додому до знайомої, де на той час перебували її діти. Скориставшись відсутністю господині, він схопив 8-річну дівчинку і відніс її в город, де згвалтував. Все відбувалося на очах у 5-річного брата", - йдеться в повідомленні Київської обласної прокуратури.

Незважаючи на те, що обвинувачений своєї провини не визнавав, прокурор повністю довів його винність у скоєнні вказаного злочину.

Відомості про ґвалтівника дитини будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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