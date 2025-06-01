Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії: у США назвали терміни

Перемовини не повинні затягуватися на місяці або роки, сказали в Білому домі.

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Трамп і Рубіо ухвалюватимуть рішення за два тижні - Білий дім / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, flickr.com

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Трамп і Рубіо за 2 тижні ухвалять рішення щодо пемовин України та РФ

Трамп сподівається на прогрес, але налаштований рішуче

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо серйозно ставляться до перемовин між Україною та агресором Росією. Вони ухвалять відповідні рішення через оголошений Трампом двотижневий термін. Про це заявила секретар Державного департаменту Теммі Брюс.

В ефірі Fox News журналіст уточнив, що термін у два тижні озвучується вже не вперше, і запитав, коли він настане. Речниця Білого дому заперечила: терміни не рухаються.

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"У нас є нещодавня заява як президента, так і секретаря (Рубіо), які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями або роками, коли ми маємо стандарти й орієнтири щодо того, що має відбуватися", - пояснила Брюс.

Вона стверджує, що Трамп "сповнений надії" на прогрес в україно-російських перемовинах і налаштований рішуче. На позицію американського президента вказують "його нещодавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним, про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився".

"Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові тимчасові рамки, коли ми дізнаємося, чи серйозні вони (Україна і РФ), і вони (Трамп і Рубіо) ухвалюватимуть рішення відповідно до цього", - додала Теммі Брюс і наголосила, що Москві та Києву відомі вимоги Вашингтона.

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Перемовини України та Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 2 червня в Стамбулі очікується другий раунд перемовин Києва і Москви. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує конкретики. На шляху припинення до миру треба добитися припинення вогню.

На попередніх перемовинах сторони домовлялися обмінятися меморандумами щодо того, як Київ і Москва бачать завершення війни. США бачили документ від України, а Росія меморандум не показала, зазначив спецпредставник Штатів Кіт Келлог. За словами Келлога, метою перемовин має стати повне припинення вогню.

"Ми повинні зіставити російські та українські пропозиції, виділити теми, які підходять для перемовин, і ті, які не підлягають компромісу. Подивимося, до чого прийдемо, коли будемо в Стамбулі наступного тижня", - каже американський дипломат.

Кремль намагається затягнути перемовини, щоб продовжити війну, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Окупанти наступатимуть на фронті, доки Київ не погодиться на умови Москви, або доки росіяни не втратять можливість для просування на полі бою.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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