Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський підписав закони

Військовий стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб.

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Продовження воєнного стану / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

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Мобілізацію в Україні продовжили до 7 серпня 2025 року

Закон набирає чинності з 9 травня

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня підписав закон про продовження воєнного стану в Україні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, президент України підписав законопроєкт №13173 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" 18 квітня. Цей закон набирає чинності з 9 травня 2025 року.

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Мобілізаційний процес в нашій державі продовжений на 90 діб. Тобто до 7 серпня 2025 року.

Також Володимир Зеленський поставив підпис у законопроєкті №13172 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Глава держави так само підписав його 18 квітня, ініціатива набирає чинності з дня її опублікування.

Воєнний стан - останні новини України

Як повідомляв Главред, 16 квітня Верховна Рада України підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що скасування воєнного стану в Україні можливе раніше визначеного терміну, якщо війна завершиться до цього часу. Однак наразі таке рішення вважається передчасним через ризики для обороноздатності та міжнародної підтримки.

Водночас, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський нагадав, що правовий режим воєнного стану запроваджується не лише тоді, коли тривають активні бойові дії, а й коли є загроза.

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Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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