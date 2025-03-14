Чи проведуть вибори і скасують воєнний стан у разі перемир'я: відповідь ОП

У випадку прийняття рішення щодо тридцятиденного припинення вогню ситуація в Україні буде непередбачувана.

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За короткий час скасувати воєнний стан в Україні неможливо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Подоляк:

Україна не буде скасовувати воєнний стан у випадку перемир'я

Проведення виборів за час припинення вогню в Україні буде неможливим

Україна чекає відповіді від Путіна щодо ідеї припинення вогню

В Україні не зможуть провести вибори чи скасувати воєнний стан навіть, якщо рішення про тридцятиденне припинення вогню буде прийняте. Про це в коментарі La Repubblica заявив радник голоси Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що припинення вогню не дорівнює закінченню війни і під час короткотривалого перемир'я ситуація в країні все ще залишатиметься непередбачуваною.

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"Скасування воєнного стану та процедур захисту країни неможливе за такий короткий час. Потрібні будуть переговори, перевірені спостерігачі зможуть перевірити порушення перемир'я та гарантувати відокремлення сторін. Ми повинні підтримувати здатність боротися до тих пір, поки ситуація регулюється", - наголосив він.

Також у нестабільній ситуації неможливо гарантувати безпеку виборчих дільниць і виборчої кампанії, тому ініціатива США із припинення вогню, яку підтримала Україна, не розблокує вибори.

"Якщо, з іншого боку, почнуться переговори про стабільне припинення вогню, гарантоване нейтральними спостерігачами, тоді це стане можливим", - додав Подоляк.

Також представник ОП прокоментував останні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо нібито готовності до перемир'я з Україною. Він переконаний, що варто почекати на офіційну відповідь Кремля.

"Путін дав зрозуміти, хто хоче продовжувати війну. Наш досвід з 2014 року говорить нам, що Москва порушує кожну угоду... Москва повинна показати своє справжнє ставлення до переговорів, закінчення війни та припинення вогню", - підсумував Подоляк.

Що відомо про тридцятиденне припинення вогню

Нагадаємо, що під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію американської сторони про 30-денне припинення вогню по всій території. Таке рішення ухвалили, щоб показати, що Україна готова до миру.

Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Згодом, як писав Главред, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква пояснив, що 30-денне перемир'я передбачатиме припинення вогню у повітрі, на морі, а також на суходолі, включаючи лінію зіткнення.

За словами президента України Володимира Зеленського, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вдався до маніпуляцій та готується відмовитись від режиму припинення вогню на фронті.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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