"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

Український воєначальник повідомив, на якій посаді планує працювати надалі.

Стало відомо, чи очолить Буданов Офіс президента України / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Буданов очолить ОПУ

Очільник ГУР готовий служити Україні на новому місці

Сьогодні, 2 січня, Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити ОПУ. Про це він заявив у дописі в Telegram.

Буданов зауважив, що продовжує служити Україні і вважає нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед країною.

"Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру", - додав він.

Новий очільник ОПУ також подякував всім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу.

"Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України", - підсумував Буданов.

Яке завдання Буданов отримав від Зеленського

Главред писав, що Володимир Зеленський доручив новому керівнику ОП Кирилу Буданову у взаємодії із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.

На його думку, зараз Україні потрібно більше зосередитися на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

