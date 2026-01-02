"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

Головне:
- Буданов очолить ОПУ
- Очільник ГУР готовий служити Україні на новому місці
Сьогодні, 2 січня, Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити ОПУ. Про це він заявив у дописі в Telegram.
Буданов зауважив, що продовжує служити Україні і вважає нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед країною.
"Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру", - додав він.
Новий очільник ОПУ також подякував всім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу.
"Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України", - підсумував Буданов.
Яке завдання Буданов отримав від Зеленського
Главред писав, що Володимир Зеленський доручив новому керівнику ОП Кирилу Буданову у взаємодії із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.
На його думку, зараз Україні потрібно більше зосередитися на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.
Про персону: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.
