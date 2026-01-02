Рус
"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

2 січня 2026, 15:58
Український воєначальник повідомив, на якій посаді планує працювати надалі.
Стало відомо, чи очолить Буданов Офіс президента України / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • Буданов очолить ОПУ
  • Очільник ГУР готовий служити Україні на новому місці

Сьогодні, 2 січня, Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити ОПУ. Про це він заявив у дописі в Telegram.

Буданов зауважив, що продовжує служити Україні і вважає нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед країною.

відео дня

"Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру", - додав він.

Новий очільник ОПУ також подякував всім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу.

"Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України", - підсумував Буданов.

Яке завдання Буданов отримав від Зеленського

Главред писав, що Володимир Зеленський доручив новому керівнику ОП Кирилу Буданову у взаємодії із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.

На його думку, зараз Україні потрібно більше зосередитися на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.

Події в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 2 грудня близько 14:30 Росія атакувала Харків. У місті прогриміли гучні вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар по середмістю.

Раніше повідомлялося, що 53% українців категорично проти територіальних поступок, 33% в цілому готові до певних територіальних втрат, а 14% не змогли визначитися із думкою. Водночас 39% готові до заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій частиною РФ.

Напередодні стало відомо, що окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається накопичити сили для штурму населеного пункту Гришине, що у Покровському районі Донецької області.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

15:58Україна
Армія РФ просунулась у двох областях: у DeepState розкрили ситуацію на фронті

Армія РФ просунулась у двох областях: у DeepState розкрили ситуацію на фронті

15:57Фронт
Любить темряву і був на волосок від смерті: що відомо про нового главу ОП

Любить темряву і був на волосок від смерті: що відомо про нового главу ОП

15:33Політика
Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

