Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Окупанти готуються до нового штурму на Донеччині: військові оцінили загрозу

Анна Косик
2 січня 2026, 12:55
332
Російські війська вже здійснили спробу накопичення додаткових сил.
штурм Гришиного
Військові повідомили, чим закінчилася спроба прориву окупантів з технікою / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомили військові:

  • Ворог намагається накопичити сили для нової атаки біля Покровська
  • Спроба армії РФ акумулювати додаткові сили закінчилась провалом
  • Окупанти хочуть здійснити штурм Гришиного

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається накопичити сили для штурму населеного пункту Гришине, що у Покровському районі Донецької області.

Це у Telegram повідомив 7 корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові зазначають, шо наразі усі спроби противника закінчуються невдачею.

відео дня

Українські захисники знищили багато техніки РФ

Окупанти здійснили спробу скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил та засобів. Для цього ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багі та автотранспорт.

"Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів. Зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину – Сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття", - йдеться у повідомленні.

Окупанти готуються до нового штурму на Донеччині: військові оцінили загрозу
HIMARS / Інфографіка: Главред

Військові дізналися, що діяла на цій ділянці фронту 76-та десантно-штурмова дивізія РФ. Попри невдалу спробу переміщення мета противника залишається незмінною - наростити подальший тиск на північні околиці Покровська та таки здійснити штурм Гришиного.

Сили оборони мають успіхи на Покровському напрямку

Главред писав, що Сили оборони України тримають під контролем населений пункт Родинське, що у Донецькій області, попри брехливі заяви окупантів. За даними військових, окупантам вдається просочитися у місто, але є нюанс - їх виявляють і знищують усіма наявними засобами 14 бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина".

Військові також опублікували відео, на якому видно встановлений у Родинському український прапор. Він доводить, що російська пропаганди бреше про успіхи окупантів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку та намагаються просунутися у бік міста. Зокрема, ворог вдається до поодиноких переміщень.

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

Напередодні аналітики ISW заявили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії у 2025 році прискорила наступ в Україні через те, що почала застосовувати нову тактику.

Читайте також:

Про джерело: 7-й корпус швидкого реагування

7-й корпус швидкого реагування (7 КШР) — з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю в корпус, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

14:47Україна
Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

13:57Війна
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента: перші деталі

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента: перші деталі

13:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

"Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

"За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Останні новини

14:58

Рис вийде набагато смачнішим: секретний спосіб приготування

14:52

Журналіст розкритикував ідею Кабміну дозволити продаж ліків на АЗС

14:47

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

14:22

Комік Марк Куцевалов став пекарем інклюзивної пекарні в шоу "Місія впоратися"Відео

14:21

Чи реально перезакріпити номер з мотоцикла за авто: в МВС розставив крапки над "і"

У Трампа є шанс дати задню: Жовтенко - про наслідки "атаки" на резиденцію ПутінаУ Трампа є шанс дати задню: Жовтенко - про наслідки "атаки" на резиденцію Путіна
14:02

Фіналістку "Холостяка" зафільмували в поцілунку з відомим співаком - хто це був

13:57

Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

13:57

Українцям нагадали про простий спосіб зробити взуття не слизьким взимку

13:47

Наталка Денисенко поділилася інтимним і розтанула в обіймах нового обранця

Реклама
13:42

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента: перші деталі

12:55

Окупанти готуються до нового штурму на Донеччині: військові оцінили загрозу

12:39

Не лише "борулька": як правильно сказати українською "сосулька"Відео

12:38

Анджеліна Джолі залишає Голлівуд - подробиці

12:19

Скільки пального витрачається на прогрів авто взимку: неочікувані цифри

12:19

В Україні почали приймати заявки на виплату "дитячих" 50 тисяч гривень - деталі

12:00

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році

11:58

"Поки в теплі побухаємо": Марічка Падалко висловилася про заброньованих чоловіків

11:35

Чи можна приходити до храму без хустки і не в спідниці - чесна відповідь священникаВідео

11:27

Дочку зірки "Люди в чорному" знайшли мертвою в Новий рік - що сталося

11:25

Температура стрибатиме від −12 до +11 градусів: коли погода здивує українців

Реклама
11:03

РФ готує масштабну провокацію з жертвами, щоб зірвати мирні переговори

10:42

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

10:36

Забудьте про "яблоко от яблони недалеко падает": українські варіанти відомої фразиВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 3 січня: Щурам - суперечки, Кроликам - страх

10:24

Золота карета та монети: чому скарби Івана Мазепи не можуть знайти уже 300 років

10:21

Надін "у прольоті": Тараса Цимбалюка підловили на відпочинку з іншою дівчиною

09:40

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

09:37

Європа мовчить: експерт пояснив позицію Заходу щодо "атаки" на резиденцію Путіна

09:26

Наймасованіша атака РФ на Запоріжжя: пошкоджені будинки та ТЦ, деталіФото

08:58

Коли Трамп почне адекватно реагувати на брехню ПутінаПогляд

08:56

Хочуть просунутися у бік міста: росіяни активно штурмують один напрямок

08:44

Гороскоп на завтра 3 січня: Стрільцям - вигідна угода, Водоліям - суперечки

08:13

Вступ до НАТО Україні не світить: в Словаччині вийшли з зухвалою заявою

08:04

Цілями могли стати два НПЗ: Самарську область РФ трусило від вибухівВідео

07:03

План Трампа не спрацює: генерал назвав єдину умову закінчення війни

06:33

Чого чекати від 2026 року?Погляд

05:50

Переможниця "Мастер Шеф" з'явилась у військовій формі - що вона повідомила

05:09

Звичайні люди не могли таке купити: які продукти в СРСР були доступні лише "обраним"Відео

04:22

Як підігріти їжу, коли немає світла за 5 хвилин: маленька хитрість з ситом

03:34

Не "права" і не "прицеп" - як правильно українською говорити про авто

Реклама
02:30

Сенсація з NASA: життя несподівано вижило там, де йому не залишили жодного шансу

01:11

Пролунали вибухи, виникли пожежі: Росія атакувала Запоріжжя, що відомоФотоВідео

00:08

Аеропорти на паузі: росіяни скаржаться на атаку дронів у Москві, деталі

01 січня, четвер
23:45

Більше витрат, ніж заощаджень: чотири "гібрида", які можуть розчарувати

22:19

РФ приволочила "докази", щоб переконати США в "атаці" на резиденцію Путіна

21:50

Чим пояснити боягузливу бездіяльність американських військових моряків?Погляд

21:31

Графіки відключень у Дніпрі та області на 2 січня: коли і де вимикатимуть світлоФото

21:28

"Я вирішила": Настя Каменських остаточно розриває зв'язок із минулим

20:38

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стертиВідео

20:19

Загроза під білим покривом: коли надлишок снігу може завдати шкоди рослинамВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти