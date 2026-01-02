Окупанти готуються до нового штурму на Донеччині: військові оцінили загрозу

Російські війська вже здійснили спробу накопичення додаткових сил.

Військові повідомили, чим закінчилася спроба прориву окупантів з технікою / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомили військові:

Ворог намагається накопичити сили для нової атаки біля Покровська

Спроба армії РФ акумулювати додаткові сили закінчилась провалом

Окупанти хочуть здійснити штурм Гришиного

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається накопичити сили для штурму населеного пункту Гришине, що у Покровському районі Донецької області.

Це у Telegram повідомив 7 корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові зазначають, шо наразі усі спроби противника закінчуються невдачею.

відео дня

Українські захисники знищили багато техніки РФ

Окупанти здійснили спробу скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил та засобів. Для цього ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багі та автотранспорт.

"Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів. Зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину – Сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття", - йдеться у повідомленні.

HIMARS / Інфографіка: Главред

Військові дізналися, що діяла на цій ділянці фронту 76-та десантно-штурмова дивізія РФ. Попри невдалу спробу переміщення мета противника залишається незмінною - наростити подальший тиск на північні околиці Покровська та таки здійснити штурм Гришиного.

Сили оборони мають успіхи на Покровському напрямку

Главред писав, що Сили оборони України тримають під контролем населений пункт Родинське, що у Донецькій області, попри брехливі заяви окупантів. За даними військових, окупантам вдається просочитися у місто, але є нюанс - їх виявляють і знищують усіма наявними засобами 14 бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина".

Військові також опублікували відео, на якому видно встановлений у Родинському український прапор. Він доводить, що російська пропаганди бреше про успіхи окупантів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку та намагаються просунутися у бік міста. Зокрема, ворог вдається до поодиноких переміщень.

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

Напередодні аналітики ISW заявили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії у 2025 році прискорила наступ в Україні через те, що почала застосовувати нову тактику.

Про джерело: 7-й корпус швидкого реагування 7-й корпус швидкого реагування (7 КШР) — з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю в корпус, пише Вікіпедія.

