Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

За декілька хвилин після удару у місті піднявся дим і стало відомо про постраждалих.

Росіяни поцілили по житловій забудові Харкова / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Головне:

Росія атакувала Київський район Харкова

Внаслідок ударів відомо про понад десять постраждалих

Ворог поцілив по житловому будинку

Сьогодні, 2 грудня, близько 14:30 країна-агресорка Росія атакувала Харків. У місті прогриміли гучні вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар по середмістю.

У Telegram він повідомив, що удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією - є постраждалі і значні руйнування.

Станом на 14:51 відомо про щонайменше 12 поранених. Водночас у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що центральний парк Харкова весь у диму, а за даними моніторів, по місту Росія, ймовірно, вдарила двома ракетами типу "Іскандер".

Станом на 15:19 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку Харкова. Кількість постраждалих зросла до 13, 6 з яких вже доставили до лікарні. Серед них одна жінка - у важкому стані.

Дивіться відео удару РФ по Харкову:

"Внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у поруч розташованих будинках. Екстрені служби працюють на місці влучання. Триває рятувальна операція", - додав він.

О 16:07 Синєгубов оновив інформацію - тепер постраждалих 19, серед них 6-місячна дитина. Вік решти постраждалих - від 20 до 79 років. Майже у всіх - вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу.

Удар по Харкову прокоментував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попередньо дві ракети вдарили просто по житловій забудові Харкова. Один із будинків значно пошкоджений.

"Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС України, міська та обласна влада Харківщини надаватимуть оновлення інформації", - додав він.

Зеленський наголосив, що росіяни цим ударом показали, як насправді ставляться до життя і до людей – продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі.

"Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала. Саме тому й підтримка України має тривати, і щодня нам потрібне посилення нашої ППО, наших позицій, нашого захисту життя людей. Дякую всім, хто з Україною", - наголосив президент.

Російські удари по Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 1 січня, Росія завдала авіаудару по екопарку під Харковом. Внаслідок атаки поранення отримала волонтерка. Крім цього поранені отримали тварини, повністю зруйновано "зимник" хижаків та зимове приміщення для птиці.

Раніше Ігор Терехов повідомляв, що 26 грудня російські окупанти атакували Харків. Удар прийшовся по найважливішій трасі міста. Внаслідок атаки були постраждалі та загиблий.

Напередодні стало відомо, що 24 грудня, країна-агресор Росія завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Одна людина загинула, було багато поранених.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

