Процес саморуйнування РФ запущений: Данілов оцінив бунт Пригожина

За словами секретаря РНБО, Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнування Росії.

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Данилов оцінив бунт в РФ Пригожина та ЧВК "Вагнера" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Процес саморуйнування Росії розпочався зі збройного заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина проти військового командування РФ. Про це Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

За його словами, українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнування Росії.

"Як війна почалася, так вона і закінчиться — всередині РФ. Процес стартував", - написав Данілов.

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Військовий переворот Пригожина в Росії

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин увечері 23 червня зробив заяву про те, що кадрові війська країни-окупанта Росії вдарили ракетами по тилових позиціях бойовиків. Після цього він сказав, що його угруповання в 25 тисяч бойовиків йде на розбірки з Міноборони.

Вранці 24 червня ПВК "Вагнера" взяла під контроль Ростов-на-Дону. Бойовики контролюють всі військові об'єкти в регіоні. За словами Пригожина, за ніч вагнерівці збили 3 вертольоти російських окупантів, які намагалися завдати по них ударів.

Крім того, з'явилися відомості про те, що Вагнер вже контролює Воронеж. Там бойовики Пригожина також взяли всі військові об'єкти.

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