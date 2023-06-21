"Прийдемо, будемо їх гнати звідти": Данілов познущався над росіянами в Криму

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив окупантам якнайшвидше покинути Крим, оскільки контрнаступ ЗСУ триває.

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Всі кримчани, які втратили власність у 2014 році, отримають її назад - Данілов / колаж Главред, фото УНІАН

Російські окупанти розуміють, що ЗСУ рано чи пізно зайдуть на півострів Крим. Про це під час єдиного телемарафону заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Вони розуміють, що питання тільки часу, коли ми прийдемо, будемо їх гнати звідти. І я б усім порадив якомога швидше користуватися послугами тієї споруди, яка на сьогодні у них є (Кримський міст — Главред), щоб бути в безпеці", — зазначив чиновник.

Також секретар РНБО зазначив, що всі кримчани, які втратили власність у 2014 році, отримають її назад, а за збитки їм виплатять компенсації.

"Хто встигне звідти, скажімо так, відправитися на батьківщину, звідки вони там приїхали, нехай на ту територію і відправляються", — підсумував Данілов.

Дивіться на відео заяву Олексія Данилова з приводу Криму:

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що як тільки армія України підійде до адміністративного кордону з Кримським півостровом, російські окупанти будуть тікати.

За його словами, люди вийдуть на вулиці і допомагатимуть ЗСУ вигнати фейкову "кримську владу".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що країну-окупанта Росію потрібно відрізати від Криму, щоб півострів не використовувався у військових цілях, а окупанти здійснили новий "жест доброї волі". Російські громадяни повинні якомога швидше покинути Кримський півострів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна здатна звільнити Крим без бою. За його словами, як тільки будуть перекриті всі шляхи постачання, окупанти РФ самі переконаються в тому, що їм потрібно покинути півострів.

Війна Росії проти України: