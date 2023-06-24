Буданов - про військовий заколот Пригожина: це реально, конфлікт - не постановка

Ватажок ПВК Вагнера Пригожин каже реальні речі, які відбуваються на війні, а Міноборони окупантів озвучують пропаганду, сказав Кирило Буданов.

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Пригожин чітко заявив, що агресору Росії не перемогти у війні проти України - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Конфлікт ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина з Міноборони окупантів країни-агресора Росії реальний. Йдеться не про постановки чи фейки, а конфронтацію. Пригожин каже те, що відбувається на війні, а МО – бреше. Однак всі сторони конфлікту працюють виключно в інтересах Москви. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що конфлікт Пригожина і Міноборони – реальність. Ніякої постановки немає.

"Я б не назвав це фейком або грою на публіку. Конфлікт цілком реальний і вони його не приховують. Пригожин, подобається нам чи ні, він говорить більшою мірою правду. У Міноборони, більшою мірою говорять неправду (озвучують пропаганду про війну, - ред.).

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Пригожин каже інше - подивіться навколо, це точно не переможна війна, тут вже не перемогти, подивіться, які прорахунки. Стріляти нічим. Що робити – війська не розуміють. Тому це фейком не назвеш. Це зустрічний бій "правди і неправди". Однак всі вони працюють на РФ, це потрібно пам'ятати", - сказав Буданов.

Збройний заколот Пригожина в Росії

Увечері 23 червня керівник бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Після цього в Москві, Ростові та інших містах країни-окупанта Росії почала з'являтися військова техніка. У Кремлі заявили, що Путін, мовляв, "проінформований". ФСБ відкрила кримінальну справу проти Пригожина і звинуватила його в заклику до військового заколоту.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

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