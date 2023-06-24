ГУР: бунт Пригожина - ознака краху Путіна, не треба було нападати на Україну

Дії бойовиків ПВК Вагнера в країні-агресорці Росії стали наслідком повномасштабного нападу на Україну, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

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Україна відстежує події в Росії і працює над звільненням своїх територій - Юсов / сайт Кремля, УНІАН

Заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина і його похід на Ростов і Воронеж вказують на крах режиму Володимира Путіна. Такі події - результат нападу на Україну. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Те, що зараз відбувається на території так званої РФ, це ознаки краху режиму Путіна і закономірні внутрішні російські конфлікти, які є прямим наслідком повномасштабного вторгнення злочинного режиму Путіна в Україну", - сказав Юсов у коментарі Obozrevatel.

Також він припустив, що ситуація може перерости в щось більше, ніж розбірки між Шойгу і Пригожиним.

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"Будь-які події мають завжди декілька сценаріїв розвитку, і звичайно один із цих сценаріїв може бути такий, але наразі, оскільки це саме внутрішній російський конфлікт, то, звичайно, Україна стежить за діями, які відбуваються в державі агресора і буде вживати відповідні заходи для захисту власного суверенітету і продовження деокупації наших земель", - зазначив Юсов і підкреслив, що історія вже знає приклади подібних подій у Росії.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин увечері 23 червня оголосив про те, що кадрові окупанти Міноборони РФ вдарили ракетами по тилових позиціях вагнерівців. Пригожин заявив, що тепер його угруповання в 25 тисяч бойовиків йде розбиратися з Шойгу.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер захопила Ростов. За словами Пригожина, бойовики лише за ніч збили 3 вертольоти російських кадрових військ, які намагалися завдати ударів по вагнерівцях.

Також з'явилася інформація, що бойовики Вагнера взяли Воронеж. Під їхнім контролем там вся військова інфраструктура. Влада регіону каже, мовляв, "ситуація під контролем".

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