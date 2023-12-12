Проблеми з сигналами про тривоги і "лежачі" термінали: що відомо про збій в "Київстарі" через кібератаку ворогів

Як кажуть у керівництві "Київстару" основна мета цієї атаки - максимальне руйнування віртуальної IT-інфраструктури мобільного оператора.

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Як кажуть у "Київстарі", мета кібератаки-руйнування віртуальної IT-інфраструктури оператора / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 12 грудня, мережа мобільного оператора "Київстар" вийшла з ладу через надпотужну хакерську атаку. Про це заявив в ефірі телемарафону гендиректор компанії Олександр Комаров.

"Поки терміни відновлення сервісів остаточно не ясні, ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якомога швидше відновити зв'язок. Це війна. Вона йде не тільки на фронті, а й у віртуальному просторі, в кіберпросторі. На жаль, ми вражені в результаті цієї війни. Це проникнення в інфраструктуру і руйнування її. Ми бачимо, що основна мета цієї атаки - максимальне руйнування віртуальної IT-інфраструктури оператора. Основна мета руйнування інфраструктури і частково вона була досягнута. Суттєво пошкодили інфраструктуру, був обмежений доступ, через що ми не могли протидіяти на віртуальному рівні, тому ми вимикали "Київстар" фізично з мережі, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури компанії, - заявив гендиректор "Київстару".

Комаров додав, що "Київстар" надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.

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Пізніше стало відомо, що також здійснювалася масована DDoS атака на сервери банку Monobank. Про це написав його співзасновник Олег Гороховський.

"Масована DDoS атака на Монобанк. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (банки, сайт). Все під контролем", - написав він. Правда, досить скоро Гороховський згодом повідомив, що атаку на Monobank вдалося відбити.

Як повідомила пресслужба "Київстару" в коментарі Суспільному, персональні дані абонентів не скомпрометовані, фахівці працюють над усуненням несправностей.

У пресслужбі компанії також спростували інформацію про нібито обшуки в компанії, про які повідомляв ряд Telegram-каналів. Також інформацію про обшуки заперечує Нацполіція та джерела "Суспільного" в СБУ.

У Сумах через збій у роботі Kyivstar тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу - про це сповіщатимуть патрульні поліцейські і рятувальники, повідомили в міськраді.

А ось в Києві збій в роботі Kyivstar не вплине на систему оповіщення про повітряну тривогу, повідомили Суспільному у пресслужбі КМДА.

Частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працюють через збій у роботі сервісів Kyivstar, повідомили "Суспільному" представники пресслужби фінансової установи.

Як вважає блогер і майор ВСУ Максим Жорін, хакерські атаки на банківські установи та мережі зв'язку навіть до найбільш втомленого від війни повинні донести українцям просту істину - Україна на порозі нового етапу протистояння.

"Не буде ніякого миру і відпочинку. Захід проявляє слабкість, а наше суспільство - роз'єднаність. Непогані умови для наших ворогів. Путін, на відміну від вчорашніх "готових боротися до кінця", не змінив своїх планів зі знищенню нашої країни", ‒ написав він.

Блогер і громадський діяч Сергій Стерненко, вважає що російські окупанти спеціально хочуть вивести з ладу в Україні мобільний зв'язок і мобільний же Інтернет

"Саме мобільний зв'язок рятував (хоч і частково) нас під час блекаутів. І тому ворог намагається вивести її знищити. Виведення з роботи навіть одного оператора мобільного зв'язку додає серйозне навантаження на інших операторів. Будуть ще атаки і на інших операторів, на провайдерів і банки. Мета - досягти максимально деструктивного ефекту в сукупності з ракетними ударами", - написав він.

Пізніше стало відомо, що СБУ відкрила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями - пресслужба СБУ в коментарі для ЗМІ.

"Одна з версій, яку зараз досліджують слідчі СБУ, - за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ", ‒ сказали співробітники спецслужби.

Збій в роботі "Київстару"

Нагадаємо, 12 грудня вранці стався серйозний збій в роботі мобільного оператора Київстар. Абоненти по всій країні повідомляли про відсутність мережі та неможливість здійснення дзвінків. Офіційний сайт компанії також виявився недоступним.

Також у разі проблем з підключенням до операторів Київстар, Vodafone або lifecell, фахівці Держспецзв'язку та НКЕК рекомендують діяти відповідно до рекомендацій. Главред підготував поради, що робити, якщо не працює мережа вашого оператора.

Як раніше повідомляв Главред, компанія Київстар підвищила тарифи для користувачів. Точну інформацію про пакети послуг і розцінки абонентам надають в SMS-розсилках.

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