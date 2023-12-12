Збій у роботі Київстар: що сталося з нацроумінгом і чому він не працює

Проблема з національним роумінгом є тимчасовою, над її вирішенням активно працюють спеціалісти компанії Київстар.

https://glavred.net/ukraine/sboy-v-rabote-kievstara-chto-sluchilos-s-nacroumingom-i-pochemu-on-ne-rabotaet-10524320.html Посилання скопійоване

Мінцифри відреагувало на збій в роботі Київстар / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/kyivstar

У Міністерстві цифрової трансформації роз’яснили, чому національний роумінг став недоступним після збою в роботі мережі оператора Київстар. Причиною недоступності нацроумінгу стала неможливість передавання мережею Київстар інформації про їх абонентів іншим операторам. Про це повідомив директор департаменту з розвитку мобільного зв’язку Мінцифри Станіслав Прибитько у коментарі NV Бізнес.

"Проблема зі зв’язком вплинула й на інші сервіси, такі як нацроумінг", - сказав представник Мінцифри.

За словами Прибитька, збій у компанії Київстар також відобразився на інших послугах, таких як нацроумінг. Проте він зазначив, що це тимчасова проблема, над якою активно працює команда Київстар, щоб повернути зв’язок для своїх абонентів.

відео дня

"Найближчим часом вони відновлять надання послуг", - додав він.

Також за даними dev.ua, масштабний технічний збій в роботі найбільшого мобільного оператора "Київстар" стався через хакерський атаку на ядро мережі. Про це повідомили джерела в компанії.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, проблеми зі зв'язком для абонентів телеком-оператора Київстар будуть вирішені протягом кількох годин.

"Мобільний оператор відновить роботу за чотири-п'ять годин", - сказав Кубраков.

Після вирішення цієї проблеми міністерство планує обговорити з усіма мобільними операторами можливі заходи для уникнення аналогічних ситуацій та захисту користувачів від несподіваних проблем зі зв’язком.

Збій у роботі мобільних операторів

Нагадаємо,12 грудня вранці стався серйозний збій в роботі мобільного оператора Київстар. Абоненти по всій країні повідомляли про відсутність мережі та неможливість здійснення дзвінків. Офіційний сайт компанії також виявився недоступним.

Також у разі проблем з підключенням до операторів Київстар, Vodafone або lifecell, фахівці Держспецзв'язку та НКЕК рекомендують діяти відповідно до рекомендацій. Главред підготував поради, що робити, якщо не працює мережа вашого оператора.

Як раніше повідомляв Главред, компанія Київстар підвищила тарифи для користувачів. Точну інформацію про пакети послуг і розцінки абонентам надають в SMS-розсилках.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.