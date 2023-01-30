Київстар різко піднімає тарифи: на скільки доведеться розщедритися з 1 лютого

З 1 лютого 2023 року мобільний оператор Київстар перегляне вартість своїх тарифних планів.
Як повідомляють у компанії, подорожчання, зокрема, торкнеться абонентів, які використовують деякі тарифи з популярних лінійок Київстар ТБ і "Все разом".
Так, для ряду тарифів "Всі разом" будуть підняті ліміти на використання Інтернет-трафіку. Також обіцяють збільшити кількість SMS і безкоштовних хвилин.
Точну інформацію про пакети послуг і розцінки абонентам надають в SMS-розсилках.
"Якщо пропоновані оновлення не будуть відповідати потребам за обсягом послуг і вартості, клієнти можуть безкоштовно змінити свій тариф на будь-який інший", - заявили в компанії.
Чому підвищують тарифи
Підвищення тарифів у Київстарі пояснили великими витратами на обладнання.
Зокрема, це відновлення базових станцій на деокупованих територіях, будівництво нових базових станцій, а також закупівлі генераторів і акумуляторів для роботи під час відключень світла.
Нагадаємо, з 1 січня 2023 року один з найбільших операторів поштового зв'язку Нова пошта істотно піднімає тарифи на доставку. Як зазначає прес-служба компанії, вартість доставки у відділення і поштомат тепер буде розраховуватися однаково.
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