Київстар "ліг": телефони "померли", гроші на рахунку "зникли", додаток на працює

Київстар не працює в Україні вранці 3 лютого / Фото pixabay.com

У четвер, 3 лютого, в Україні стався масовий збій в роботі одного з найбільших операторів мобільного зв'язку Київстар. Українці масово скаржаться на те, що при спробі виклику отримують повідомлення "на вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення дзвінків". Причому "немає коштів" навіть у тих користувачів, які днями поповнили рахунок.

Покласти гроші на рахунок або перевірити його також неможливо - додаток Київстар не завантажується. Оператору також не виходить додзвонитися. Сервіси 460 і 466 не працюють.

Українці кажуть, що немає зв'язку в Києві, у Львові, Кам'янець-Подільському, Ірпені, Одесі.

Українці масово штурмують сторінку Київстар у Facebook. Пишуть, що "домашній Інтернет працює, а телефони померли".

У компанії проблеми зі зв'язком пояснюють технічними труднощами:

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"Зараз дійсно спостерігаються складнощі при здійсненні дзвінків. Спасибі за інформацію, ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання, приносимо вибачення за тимчасові незручності".

Як повідомляв Главред, днями компанія Київстар анонсувала ліквідацію низки тарифних планів, якими користуються її клієнти. Оновлення набирають чинності з 1 лютого 2022 року.

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