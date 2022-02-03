УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Київстар "ліг": телефони "померли", гроші на рахунку "зникли", додаток на працює

3 лютого 2022, 10:32
Прослухати новину
Зупинити

Користувачі Київстар не можуть зателефонувати нібито через "брак коштів на рахунку". Причому "немає коштів" навіть у тих користувачів, які поповнили рахунок.

смартфон, телефон
Київстар не працює в Україні вранці 3 лютого / Фото pixabay.com

У четвер, 3 лютого, в Україні стався масовий збій в роботі одного з найбільших операторів мобільного зв'язку Київстар. Українці масово скаржаться на те, що при спробі виклику отримують повідомлення "на вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення дзвінків". Причому "немає коштів" навіть у тих користувачів, які днями поповнили рахунок.

Покласти гроші на рахунок або перевірити його також неможливо - додаток Київстар не завантажується. Оператору також не виходить додзвонитися. Сервіси 460 і 466 не працюють.

Українці кажуть, що немає зв'язку в Києві, у Львові, Кам'янець-Подільському, Ірпені, Одесі.

Українці масово штурмують сторінку Київстар у Facebook. Пишуть, що "домашній Інтернет працює, а телефони померли".

false
false
false
false

У компанії проблеми зі зв'язком пояснюють технічними труднощами:

Реклама

"Зараз дійсно спостерігаються складнощі при здійсненні дзвінків. Спасибі за інформацію, ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання, приносимо вибачення за тимчасові незручності".

false

Як повідомляв Главред, днями компанія Київстар анонсувала ліквідацію низки тарифних планів, якими користуються її клієнти. Оновлення набирають чинності з 1 лютого 2022 року.

Читайте ще:

viber
новини України Київстар Київстар тарифи
Зараз ви переглядаєте новину «Київстар "ліг": телефони "померли", гроші на рахунку "зникли", додаток на працює». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуПрикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в біду Герой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопомГерой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопом Фінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удачаФінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удача Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічатиКитайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати В Білій Церкві чоловік помер через банку з огірками: що сталосяВ Білій Церкві чоловік помер через банку з огірками: що сталося
12:03

Як реанімувати зневоднену орхідею всього за три дні - простий спосіб

11:59

Бійня на Південмаші: нові дані про поранену в Дніпрі дівчинуВідео

11:55

"Ох, ці стегна": 43-річна Ані Лорак показала бездоганне тіло у відвертому купальнику

11:38

Масштабний збій у роботі Київстару: кому і коли світить компенсаціяВідео

11:30

Україна направила запити про військову допомогу до дружніх країн – РезніковВідео

Реклама
11:16

Стане улюбленим куточком в будинку: наймодніші кольори для кухні в 2022 роціФотоВідео

11:11

Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуВідео

11:01

"Спочатку потрібно попрацювати": в ЄС відповіли на запитання України про дату вступуВідео

10:57

Мінськ звинуватив Київ у вторгненні БПЛА: Україна жорстко відповілаВідео

10:45

На Одещині чоловік розкопав могилу, щоб подивитися на тіло начальника

10:43

Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуВідео

10:41

Понад 200 тисяч нових випадків на добу: медик дав страшливий прогноз епідемії COVID-19 в УкраїніВідео

10:32

Київстар "ліг": телефони "померли", гроші на рахунку "зникли", додаток на працює

10:09

У Держдепі відреагували на "злив" El Pais відповідей США і НАТО Росії

09:58

Слід від приклада на лобі та побої на обличчі: стало відомо про ще одну загибель бійця НГУВідео

09:42

РФ посилює свої війська біля кордонів України: стягує Іскандери та військових - CNN

09:32

Підтвердити стаж для пенсії можна не тільки трудовий: у Кабміні прийняли нову постанову

09:24

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

09:24

Реформи чи інтриги: чого чекати Україні від нового посла СШАПогляд

08:39

Кардіолог розповіла, як здолати проблеми серця і судин після COVID-19

Реклама
08:32

Абсолютний антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні майже 40 тис. хворих

08:01

День ангела Максима: картинки, листівки та душевні привітання в прозі і віршах імениннику

07:58

"Вони не увійдуть в Україну": у Білому домі пояснили, що військові США робитимуть в Європі

07:52

Гороскоп на сьогодні, 3 лютого 2022: Ракам – вороги, Терезам-ревнощі, Водоліям-небезпечні авантюриВідео

07:26

Літо буде спекотним і триватиме до жовтня: синоптик озвучив прогноз погоди в Україні на 2022 рік

06:50

Ракетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення РосіїВідео

06:41

Байден і Макрон поговорили про Україну - обговорили нарощування військ РФ

06:39

Путін виставив Крим на торгиПогляд

06:25

Значення імені Максим: характер, доля, сумісність

05:21

Спазми м’язів, біль у горлі та хропіння: як нестача води впливає на якість сну

04:49

Більше не гидке каченя: Хлої Кардашьян оголила ідеальні груди і рельєфний прес

04:20

Принесе бідність і забере удачу: три речі, які не можна робити з голкою в будинкуВідео

04:05

Видаляємо жир та нагар: як в домашніх умовах очистити каструлю, сковорідку та інший посуд

03:30

"Поломка в організмі": хірург пояснив, чому люди роблять операції зі зміни статі

03:27

Який популярний овоч може знизити ризик інсульту - відповідь вчених

02:09

Поради Комаровського: як швидко та ефективно позбутися від болю в горліВідео

02:05

Як підвищити рівень тестостерону: топ-5 ідеальних продуктів

01:33

"Влип на гроші": Еллерт поскаржився на проблеми після розставання з Мішиною

00:51

Прикмети на 3 лютого: що не можна робити в день Максима і як не потрапити в бідуВідео

00:25

Шик і блиск: Аліна Гросу приголомшила публіку своїм розкішним особняком - фотоФото

Реклама
02 лютого, середа
23:56

Помер відомий актор із серіалу Рабиня Ізаура

23:24

Байден пояснив, для чого США перекидають додаткові війська в ЄвропуВідео

22:51

За рік заробітчани підпільно перевели в Україну близько 7 млрд доларів

22:50

У Байдена несподівано змінили оцінку можливості вторгнення РФ в УкраїнуВідео

22:50

Чи можна пити каву під час їжі - відповідь дієтолога

21:45

Одіозний нардеп Трухін заявив про готовність скласти мандатВідео

21:36

"Чудес не буває": експерт пояснив рекордний стрибок цін на продукти в УкраїніВідео

21:18

Синоптик розповів, коли в Україну увірветься потеплінняВідео

21:14

Путін звинуватив Україну в "саботажі" Мінських угод

20:37

Збуваються мрії і супроводжує удача в грошах: 4 знака зодіаку, які відрізняються завидним везіннямВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти