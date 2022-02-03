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Масштабний збій у роботі Київстару: кому і коли світить компенсація

3 лютого 2022, 11:38

У четвер у частини абонентів передплачених тарифних планів Київстару виникли тимчасові складнощі.

Передзвони мені на Лайф, Київстар, Водафон
У компанії Київстар розповіли про збій у роботі / pronews.gr

У мобільному операторі компанії Київстар прокоментували перебої в роботі сервісів.

Як йдеться в офіційному повідомленні, в четвер вдень у частини абонентів передплачених тарифних планів виникли тимчасові складнощі при дзвінках в мережі і на номери контакт-центру.

Що відомо про перебої в роботі

У прес-службі компанії вибачилися за незручності і повідомили про роботи з ліквідації наслідків аварії.

"Компанія приносить вибачення за тимчасові складності. Фахівці вже працюють над їх усуненням. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіси, - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прес-служби Київстару, у абонентів контрактних тарифних планів послуги працюють у звичайному режимі.

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Київстар пообіцяв компенсації користувачам

Відзначимо, що в Київстарі вже пообіцяли компенсації користувачам, які зіткнулися зі складнощами в роботі мережі.

"Для абонентів, які зіткнулися зі складнощами, передбачені компенсації. На всі питання ми готові відповідати в співтоваристві Київстару в соціальних мережах", - заявили в компанії.

Компанія вибачилася за необхідність очікування відповіді і пообіцяла відповісти кожному, хто звернувся.

Раніше повідомлялося, що абоненти Київстару в регіонах скаржаться на перебої в роботі мережі, раптове обнулення коштів на рахунку, недоступність функції перевірки рахунку і неможливість увійти в мобільний додаток.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

читайте такожКиївстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсацію

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