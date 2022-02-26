Instagram почав "таврувати" пропагандистів, а Київстар, Vodafone і lifecell заблокували доступ до мереж з РФ і РБ

Київстар, Vodafone і lifecell заблокували доступ до мереж з РФ і РБ / pronews.gr

У ніч з 24 на 25 лютого Київстар разом з іншими українськими операторами перестав надавати послуги у своїй мережі для абонентів усіх мобільних провайдерів Росії та Білорусії.

Вони більше не можуть отримувати і здійснювати дзвінки, користуватися Інтернетом, відправляти SMS, передавати у прес-службі "Київстар".

Також глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що пропагандистські ЗМІ РФ тепер будуть "таврувати" в Instagram.

"Спасибі Марк Цукерберг! Пропагандистські ЗМІ РФ тепер мають плашку в Instagram, що управляються державою", - написавши Федоров у себе в Telegram.

Нагадаємо, раніше Україна знищила всі залізничні переходи на кордоні з Російською Федерацією.

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Як йдеться в заяві прес-служби Укрзалізниці, 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з РЖД. Підкреслюється, що це було зроблено з тим, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

Також ми писали, що Російська військова техніка зайшла на територію колишнього аеропорту Бердянська в Запорізькій області.

"Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту Бердянськ", - повідомляє Бердянська міська рада в Facebook.

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