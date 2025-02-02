'Проблеми для України': Зеленський назвав наслідки спроб домовлятись з РФ

Країни Заходу на рівні спецслужб постійно ведуть непрямі переговори із росіянами, що призводить до затримки постачань зброї для України, зазначив Зеленський.

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Зеленський назвав наслідки спроб домовлятись з РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

Західні спецслужби ведуть переговори з РФ

Спроби домовитись між ними ведуть до затримки у постачанні озброєння Україні

Західні спецслужби протягом усього конфлікту намагалися вести переговори з Росією, що стало однією з причин затримки постачання далекобійної зброї та систем Patriot. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press, передає Офіс президента України.

"Я пам’ятаю, як партнери говорили про необхідність не робити певні кроки, які призведуть до ескалації. Наприклад, я дуже довго "вибивав" можливість діяти далекобійно, а мені цього не давали, тому що казали, що це перехід "червоних ліній". Що це таке? Мовляв, якщо Україна буде завдавати ударів вглиб РФ по військових цілях, Росія може завдати якогось удару у відповідь. Вони погрожували ядерними та іншими меседжами", - вказав глава держави.

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За його словами, факт таких контактів підтверджує, що західні та російські розвідки вели між собою діалог. Адже інакше США чи країни Європи не могли б просто заявити, що удари по військових цілях у глибокому тилу Росії можуть спричинити її ядерну відповідь.

"Звідки вони це взяли? Воно їм приснилося? Ні. Вони розмовляють", — підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що така обережність партнерів спричинила затримки у прийнятті ключових рішень і перерви в постачанні зброї, що призводило до втрат територій і ослаблення оборони України.

"Так було з Air Defence, так було з Patriot. Я дуже довго працював над тим, щоб перші системи потрапили до нас. Навіть передачу систем із Німеччини мали погодити США. Тобто питання було точно не грошей, а політичного акцептування, політичної волі", - наголосив президент.

Що відомо про ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Він нагадав, що в період, коли Україна мала ініціативу на полі бою, успішно стримувала ворога, а рівень віри та мотивації в суспільстві був високим, західні партнери не надали необхідної кількості озброєння.

Водночас він підкреслив, що не звинувачує союзників, адже Україна має і власні виклики. Проте це свідчить про постійні переговори, які ведуться за лаштунками. А переговори означають компроміси, а компроміси – це своєрідна дипломатична торгівля, яка зрештою спрямована на те, щоб дещо знизити інтенсивність бойових дій.

Як приклад він навів прохання західних партнерів утриматися від ударів по російській енергетиці у відповідь на ракетні атаки по українській енергомережі.

"Нам казали: не робіть цього. Чому? Бо зараз можна знайти якісь моменти, трішечки тихіше, може, ми зможемо якось домовлятися у майбутньому… Це свідчить про те, що завжди всі про щось говорять. Але на мою думку, усе, що відбувалося за спиною України, не призвело до бажаного результату", - підсумував Зеленський.

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