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"Проблеми для України": Зеленський назвав наслідки спроб домовлятись з РФ

Юрій Берендій
2 лютого 2025, 17:40
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Країни Заходу на рівні спецслужб постійно ведуть непрямі переговори із росіянами, що призводить до затримки постачань зброї для України, зазначив Зеленський.
'Проблеми для України': Зеленський назвав наслідки спроб домовлятись з РФ
Зеленський назвав наслідки спроб домовлятись з РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

  • Західні спецслужби ведуть переговори з РФ
  • Спроби домовитись між ними ведуть до затримки у постачанні озброєння Україні

Західні спецслужби протягом усього конфлікту намагалися вести переговори з Росією, що стало однією з причин затримки постачання далекобійної зброї та систем Patriot. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press, передає Офіс президента України.

"Я пам’ятаю, як партнери говорили про необхідність не робити певні кроки, які призведуть до ескалації. Наприклад, я дуже довго "вибивав" можливість діяти далекобійно, а мені цього не давали, тому що казали, що це перехід "червоних ліній". Що це таке? Мовляв, якщо Україна буде завдавати ударів вглиб РФ по військових цілях, Росія може завдати якогось удару у відповідь. Вони погрожували ядерними та іншими меседжами", - вказав глава держави.

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За його словами, факт таких контактів підтверджує, що західні та російські розвідки вели між собою діалог. Адже інакше США чи країни Європи не могли б просто заявити, що удари по військових цілях у глибокому тилу Росії можуть спричинити її ядерну відповідь.

"Звідки вони це взяли? Воно їм приснилося? Ні. Вони розмовляють", — підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що така обережність партнерів спричинила затримки у прийнятті ключових рішень і перерви в постачанні зброї, що призводило до втрат територій і ослаблення оборони України.

"Так було з Air Defence, так було з Patriot. Я дуже довго працював над тим, щоб перші системи потрапили до нас. Навіть передачу систем із Німеччини мали погодити США. Тобто питання було точно не грошей, а політичного акцептування, політичної волі", - наголосив президент.

'Проблеми для України': Зеленський назвав наслідки спроб домовлятись з РФ
Що відомо про ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Він нагадав, що в період, коли Україна мала ініціативу на полі бою, успішно стримувала ворога, а рівень віри та мотивації в суспільстві був високим, західні партнери не надали необхідної кількості озброєння.

Водночас він підкреслив, що не звинувачує союзників, адже Україна має і власні виклики. Проте це свідчить про постійні переговори, які ведуться за лаштунками. А переговори означають компроміси, а компроміси – це своєрідна дипломатична торгівля, яка зрештою спрямована на те, щоб дещо знизити інтенсивність бойових дій.

Як приклад він навів прохання західних партнерів утриматися від ударів по російській енергетиці у відповідь на ракетні атаки по українській енергомережі.

"Нам казали: не робіть цього. Чому? Бо зараз можна знайти якісь моменти, трішечки тихіше, може, ми зможемо якось домовлятися у майбутньому… Це свідчить про те, що завжди всі про щось говорять. Але на мою думку, усе, що відбувалося за спиною України, не призвело до бажаного результату", - підсумував Зеленський.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує зазнавати стратегічних втрат, попри тактичні успіхи на фронті. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, на кожен квадратний метр окупованої території припадає один убитий або поранений росіянин. Він зазначив, що ще наприкінці грудня – на початку січня російські війська досягли межі своїх можливостей, а їхня подальша інертність призвела до значних втрат.

Запеклі бої тривають у районі Великої Новосілки на Донеччині, де російські війська опинилися у "вогневому мішку", повідомляє 110-та окрема механізована бригада.

Тим часом у Курській області РФ підірвався віце-губернатор Приморського краю Сергій Єфремов, який очолював загін "Тигр", що воює проти України. Про це повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко.

Інші новини:

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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