Потрапили у 'вогневий мішок': окупанти не можуть просуватись на Донеччині

У Великій Новосілці працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та перебування окупантів.

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Бої за Велику Новосілку / колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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Тривають бої за Велику Новосілку

Там ворог потрапив у вогневий мішок і не може просуватись

Бої за Велику Новосілку Донецької області тривають. Там армія країни-агресора потрапила у так званий "вогневий мішок". Про це повідомляє 110 ОМБр.

"Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що у Великій Новосілці працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та перебування окупантів.

Крім того, в бій вступають FPV-дрони та артилерія, які "складають підвали, в яких засів ворог, хоронять його там живцем".

"Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського "флаговтику" закінчився, а помирати окупанти не перестали", - підкреслили захисники.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, там тривають бої. Українські воїни безперервно завдають втрат російським окупантам.

Речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії на Торецькому напрямку активно використовує міни, щоб знищувати укриття та мінувати території для просування вперед.

Крім того, відомо, що українські військові змогли зупинити рух російських окупантів залізничною гілкою між Котлиним і Покровськом.

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Що відомо про 110-ту ОМБр? 110-та окрема механізована бригада — з'єднання механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. Вона входить до складу Корпусу резерву і носить ім'я Марка Безручка — воєначальника УНР. У березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі Авдіївки. Бригада успішно відбивала атаки російських окупантів. 16 лютого 2024 року українські бійці були вимушені відійти з позиції "Зеніт", а 17 лютого бригада вийшла з оточеної Авдіївки. Про це повідомляє Вікіпедія.

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