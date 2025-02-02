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США почали переговори з РФ: Зеленський вперше розкрив деталі і назвав загрози

Юрій Берендій
2 лютого 2025, 13:33оновлено 2 лютого, 14:34
2012
Переговори між США та Росією без участі України можуть стати серйозною небезпекою не лише для України, але й для світу, зазначив Зеленський.
США почали переговори з РФ: Зеленський вперше розкрив деталі і назвав загрози
Переговори між США та РФ - Зеленський розкрив деталі і назвав загрози / Колаж: Главред

Коротко:

  • Чим небезпечні переговори між США та РФ без України
  • Чому вступ України до НАТО вигідний для Трампа
  • Які мають бути умови розміщення військ союзників в Україні

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю Associated Press, у якому висловився про перспективи війни, мирні переговори та підтримку з боку міжнародних партнерів.

Також Зеленський торкнувся питань дипломатії, майбутнього країни та можливих сценаріїв розвитку подій.

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Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського.

Про переговори щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що виключення України з переговорного процесу між США та Росією щодо війни було б вкрай небезпечним, і закликав продовжити діалог між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

В інтерв’ю Associated Press він зазначив, що Росія не зацікавлена в перемовинах чи поступках, які могла б розцінити як поразку, особливо з огляду на її військову перевагу на фронті, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп міг би змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, застосовуючи загрозу санкцій проти російської енергетичної та банківської сфер, а також шляхом продовження військової підтримки України.

"Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки", - сказав він.

Про переговори США та Росії

Заяви Зеленського прозвучали у відповідь на коментарі Трампа, який у п’ятницю повідомив, що представники США та Росії вже ведуть переговори щодо припинення війни. Він зазначив, що його адміністрація мала "дуже серйозні" дискусії з Москвою, але не уточнив їхній зміст.

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас - це небезпечно для всіх", - сказав Зеленський.

Він додав, що Путіну не потрібно перемагати Україну, щоб заявити про перемогу.

"Якщо світ піде на компроміс із ним, якщо він залишиться безкарним, він стане небезпечним сигналом: агресія працює. Інші авторитарні лідери побачать, що він знищив суверенітет України і йому це зійшло з рук. Ось чому будь-які американсько-російські переговори про Україну без України є небезпечними. Ніхто не може вирішувати нашу долю за нашою спиною", - пояснив він.

Зеленський підтвердив, що його команда підтримує контакти з адміністрацією Трампа, однак ці обговорення наразі відбуваються на загальному рівні. Він висловив сподівання, що незабаром відбудуться особисті зустрічі для узгодження конкретних домовленостей.

Про переговори з Трампом

Президент України також повідомив, що під час першої телефонної розмови з Трампом у межах його передвиборчої кампанії вони домовилися зустрітися у разі перемоги останнього на виборах для обговорення шляхів завершення війни. Водночас візит представника Трампа Кіта Келлога до України було відкладено з юридичних причин. Невдовзі після цього відбулося несподіване заморожування іноземної допомоги, що призвело до зупинки роботи низки українських організацій.

"Я вважаю, що, в першу чергу, ми (повинні) провести з ним зустріч, і це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть усі в Європі", - сказав Зеленський, маючи на увазі "спільне бачення швидкого припинення війни".

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що після розмови з Трампом необхідно буде знайти формат для діалогу з Росією, і він хотів би бачити за столом переговорів США, Україну та російську сторону.

"І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також повинен бути там. Я думаю, що це було б справедливо, ефективно. Але як це вийде? Я не знаю", - сказав він.

Водночас він застеріг від того, щоб дозволити Путіну взяти контроль над війною, натякаючи на неодноразові погрози Кремля щодо ескалації за часів адміністрації Байдена.

Про гарантії безпеки

Зеленський наголосив, що будь-яка угода з Росією без належних гарантій безпеки лише створить передумови для нової агресії. Членство України в НАТО, яке Москва категорично відкидає, залишається для Києва пріоритетним вибором.

Він підкреслив, що вступ України до альянсу є "найдешевшим" варіантом безпеки для союзників і водночас посилив би геополітичні позиції Дональда Трампа.

"Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх", - сказав він.

На його думку, це стане чітким сигналом, що рішення про членство в НАТО ухвалюють не в Росії, а у США.

вступление в НАТО инфографика
Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

"Це була б велика перемога для Трампа", – зазначив Зеленський.

Окрім того, 800-тисячна українська армія могла б стати стратегічним активом для НАТО, особливо якщо Трамп прагне скоротити присутність американських військ за кордоном.

Також Зеленський наголосив, що будь-які альтернативні гарантії безпеки мають супроводжуватися достатніми поставками зброї від США та Європи, а також підтримкою розвитку оборонної промисловості України.

Розміщення військ союзників в Україні

Зеленський зазначив, що французька ініціатива щодо розміщення європейських сил в Україні для стримування російської агресії набуває конкретніших обрисів. Водночас він висловив скептицизм, оскільки залишаються відкритими питання щодо структури командування, чисельності військ та їхнього розташування. За його словами, цю тему порушував президент Франції Еммануель Макрон, а також вона обговорювалася з Трампом.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки. Цього недостатньо. Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто головний? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які у них повноваження?", - сказав він.

Коли Зеленського запитали, чи піднімав він ці питання безпосередньо перед Макроном, він лише усміхнувся і відповів, що цей діалог усе ще триває.

Відповідь на заяву держсекретаря США Рубіо

Зеленський запросив Держсекретаря США Марко Рубіо відвідати Україну після його заяви про те, що війна відкинула країну на століття назад.

"Рубіо повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія, - сказав український президент. "Але також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити для безпеки України та світу, як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми", - резюмував глава держави.

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