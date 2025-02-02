Путін змінив цілі війни: відомо, де окупанти сконцентрують свої зусилля

Путін знову змінив цілі так званої "СВО" та причини агресії проти України.

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Путін змінив цілі "СВО" / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези:

Окупанти зазнають великих втрат на фронті

Вони намагатимуться сконцентрувати свої зусилля на окупації Донецької та Луганської областей

Путін змінив цілі "СВО"

За тактичні успіхи на фронті країна-агресор Росія платить стратегічними втратами. Зараз приблизно один вбитий або поранений росіянин припадає на кожен квадратний метр окупованої території. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу.

За його словами, росіяни вийшли на "плато можливостей" ще наприкінці грудня – на початку січня. Саме ця їхня певна інертність і супроводжувалася великими втратами.

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"Чи зможуть вони зараз поповнювати резерви, тим більше в умовах, коли їхні втрати зростають, а тенденція до поповнення армії, навпаки, зменшується? Але це не означає, що Путін цього не розуміє і не шукатиме шляхів вирішення проблеми", – зазначив Тимочко.

Він також підкреслив, що зараз росіяни намагатимуться сконцентрувати свої зусилля на окупації Донецької та Луганської областей.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ нагадав, що в останньому інтерв'ю Путіна, де він окреслював цілі так званої "СВО" та причини агресії проти України, вже не йшлося про зміну українського уряду, як він заявляв раніше.

"Тепер Путін каже, що вони напали на Україну, бо "хотіли звільнити Донецьку і Луганську області". Тобто інформаційна прив'язка цілей у російському просторі звузилася до двох областей. Це свідчить про те, що Путін робить такі заяви, бо йому доповідають: якщо їм і вдасться окупувати Донецьку область, то це буде межа їхніх можливостей", – наголосив Тимочко.

Він також зазначив, що саме цим пояснюються наступи на Покровський і Краматорський напрямки.

Бої в Донецькій області - що відомо

Як повідомляв Главред, в 110 ОМБр повідомили, що бої за Велику Новосілку Донецької області тривають. Там армія країни-агресора потрапила у так званий "вогневий мішок".

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що наразі на півдні Донецької області армія країни-агресора Росії зосередила свої сили для захоплення Костянтинополя та просування вздовж траси на Запоріжжя.

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів про те, що у Донецькій області російські війська можуть спробували влаштувати "котел", зважаючи на ситуацію у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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