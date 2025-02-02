У Курській області ліквідували російського віце-губернатора: що відомо

У зоні бойових дій у Курській області підірвався віце-губернатор Приморського краю РФ.

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У РФ ліквідувався командир добровільчого загону РФ / колаж: Главред, фото: primorsky.ru, скріншот з відео

Губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко повідомив, що у зоні бойових дій у Курській області підірвався віце-губернатор Приморського краю РФ Сергій Єфремов. Він очолював загін "Тигр", який воює проти України.

"Повертаючись з бойового завдання, загинув Сергій Єфремов, командир добровольчого загону "Тигр", - заявив він у своєму Telegram.

Інших подробиць губернатор не навів, але додав, що той "загинув, виїжджаючи на рекогносцировку".

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У виданні ASTRA повідомили, що Єфремов очолював добровільний загін "Тигр", створений влітку 2022 року на базі 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У серпні 2024 року повідомлялося, що він разом із бійцями загону був направлений до Курської області.

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