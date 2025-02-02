У Курській області ліквідували російського віце-губернатора: що відомо

Губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко повідомив, що у зоні бойових дій у Курській області підірвався віце-губернатор Приморського краю РФ Сергій Єфремов. Він очолював загін "Тигр", який воює проти України.
"Повертаючись з бойового завдання, загинув Сергій Єфремов, командир добровольчого загону "Тигр", - заявив він у своєму Telegram.
Інших подробиць губернатор не навів, але додав, що той "загинув, виїжджаючи на рекогносцировку".
У виданні ASTRA повідомили, що Єфремов очолював добровільний загін "Тигр", створений влітку 2022 року на базі 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У серпні 2024 року повідомлялося, що він разом із бійцями загону був направлений до Курської області.
Втрати РФ - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Азов відбив штурм РФ та ліквідував понад 60 загарбників та десятки одиниць техніки. Військові зазначили, щодня російська піхота намагається будь-якими способами прорватись в глиб оборони й закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках.
ЗСУ у новорічну ніч ліквідували багато окупантів на шляху до Покровська. Армія країни-агресорки Росії продовжує штурми українських позицій на постійній основі у напрямку міста Покровськ, що у Донецькій області. Під час атак ворог зазнає серйозних втрат.
ГУР потужним ударом HIMARS ліквідувало російських офіціерів на Запоріжжі. Розвідники дізналися, коли заплановано зустріч за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил Росії у Запорізькій області та розробили план.
Більше цікавих новин:
- "Так воює Росія": Зеленський прокоментував удар РФ по інтернату в Суджі
- РФ атакувала Україну ракетами та дронами: виникла пожежа, є постраждалі
- Армія РФ почала наступ біля "українського плацдарму" в Курській області - ISW
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред