"Побачимо справжні руйнування війни": принц Гаррі несподівано приїхав до Києва

Коротко:
У п'ятницю, 12 вересня, британський принц Гаррі приїхав до Києва. Це другий візит молодшого сина короля Чарльза III в Україну з початку повномасштабної війни.
Як пише видання The Guardian, під час візиту в Україну герцог Сассекський і команда з його фонду "Ігри нескорених" (Invictus Games) мають намір детально описати нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених, а кінцева мета - надати допомогу всім регіонам країни.
"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - сказав принц Гаррі дорогою в Україну.
Принц розповів, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновниця та генеральний директор травматологічного центру Superhumans у Львові. Згодом він отримав офіційне запрошення.
За словами герцога Сассекського, кілька місяців тому він зустрів Руднєву у США.
"Я випадково зустрів Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим можу допомогти. Вона відповіла: "Найбільший вплив ви справляєте, приїжджаючи до Києва". Мені довелося узгодити це з дружиною і британським урядом, щоб переконатися, що все в порядку. Потім прийшло офіційне запрошення", - розповів він.
"У Львові майже не видно слідів війни. Це так далеко на заході. Вперше ми побачимо справжні руйнування, спричинені війною", - додав принц.
Програма візиту принца Гаррі до України
Під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він зустрінеться із 200 ветеранами. Також заплановано зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.
За його словами, поїздка до Києва дасть йому можливість поговорити з ветеранами, а також побачити руйнування на власні очі.
Зазначимо, принц Гаррі відвідував Україну у квітні 2025 року - це був його перший візит до країни. Тоді він відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові.
Варто зазначити, що під час візиту герцога Сассекського до Львова генеральна директорка Superhumans Ольга Руднєва вручила йому браслет організації як подарунок.
Принц Гаррі продовжує його носити. Днями він з'явився з аксесуаром на церемонії WellChild Awards у Лондоні.
Навесні герцог Сассекський говорив, що враження від відвідин України у нього залишилися найкращі. І обіцяв ще повернутися.
Довідка: Superhumans - це центр реабілітації, де надають допомогу і лікування пораненим і постраждалим від війни Росії проти України військовим і цивільним особам.
Візит Кіта Келлога в Україну
Як писав Главред, 11 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом, який перебуває з офіційним візитом у Києві.
Обговорювалися різні напрямки співпраці, зокрема шляхи досягнення реального миру та забезпечення безпеки України. Ішлося про окремі проєкти в рамках ініціативи PURL для фінансування виробництва та закупівлі систем "Patriot", а також про потужні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів і зброї, запропоновані США. Президент висловив сподівання на позитивну реакцію Вашингтона.
Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог відвідував Київ 14 липня.
У дні, коли Келлог перебував у столиці, Росія утрималася від бомбардування Києва. Кияни тоді жартували, що слід дати Келлогу український паспорт, щоб він залишився в країні назавжди та стримував подальшу російську агресію.
