"Побачимо справжні руйнування війни": принц Гаррі несподівано приїхав до Києва

Герцог Сассекський відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні та зустрінеться із 200 ветеранами.

https://glavred.net/ukraine/princ-garri-priehal-v-kiev-pervye-podrobnosti-10697369.html Посилання скопійоване

Принц Гаррі приїхав в Україну / Фото: The Guardian

Коротко:

Принц Гаррі приїхав до Києва з командою Invictus Games

Герцога Сассекського запросила в Україну гендиректорка центру Superhumans

У п'ятницю, 12 вересня, британський принц Гаррі приїхав до Києва. Це другий візит молодшого сина короля Чарльза III в Україну з початку повномасштабної війни.

Як пише видання The Guardian, під час візиту в Україну герцог Сассекський і команда з його фонду "Ігри нескорених" (Invictus Games) мають намір детально описати нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених, а кінцева мета - надати допомогу всім регіонам країни.

відео дня

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - сказав принц Гаррі дорогою в Україну.

Принц розповів, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновниця та генеральний директор травматологічного центру Superhumans у Львові. Згодом він отримав офіційне запрошення.

За словами герцога Сассекського, кілька місяців тому він зустрів Руднєву у США.

"Я випадково зустрів Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим можу допомогти. Вона відповіла: "Найбільший вплив ви справляєте, приїжджаючи до Києва". Мені довелося узгодити це з дружиною і британським урядом, щоб переконатися, що все в порядку. Потім прийшло офіційне запрошення", - розповів він.

"У Львові майже не видно слідів війни. Це так далеко на заході. Вперше ми побачимо справжні руйнування, спричинені війною", - додав принц.

Програма візиту принца Гаррі до України

Під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він зустрінеться із 200 ветеранами. Також заплановано зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

За його словами, поїздка до Києва дасть йому можливість поговорити з ветеранами, а також побачити руйнування на власні очі.

Принц Гаррі / Інфографіка: Главред

Зазначимо, принц Гаррі відвідував Україну у квітні 2025 року - це був його перший візит до країни. Тоді він відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові.

Варто зазначити, що під час візиту герцога Сассекського до Львова генеральна директорка Superhumans Ольга Руднєва вручила йому браслет організації як подарунок.

Принц Гаррі продовжує його носити. Днями він з'явився з аксесуаром на церемонії WellChild Awards у Лондоні.

Навесні герцог Сассекський говорив, що враження від відвідин України у нього залишилися найкращі. І обіцяв ще повернутися.

Довідка: Superhumans - це центр реабілітації, де надають допомогу і лікування пораненим і постраждалим від війни Росії проти України військовим і цивільним особам.

Візит Кіта Келлога в Україну

Як писав Главред, 11 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом, який перебуває з офіційним візитом у Києві.

Обговорювалися різні напрямки співпраці, зокрема шляхи досягнення реального миру та забезпечення безпеки України. Ішлося про окремі проєкти в рамках ініціативи PURL для фінансування виробництва та закупівлі систем "Patriot", а також про потужні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів і зброї, запропоновані США. Президент висловив сподівання на позитивну реакцію Вашингтона.

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог відвідував Київ 14 липня.

У дні, коли Келлог перебував у столиці, Росія утрималася від бомбардування Києва. Кияни тоді жартували, що слід дати Келлогу український паспорт, щоб він залишився в країні назавжди та стримував подальшу російську агресію.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред