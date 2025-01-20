"Найзарозуміліші люди на планеті": відомий глянець "розніс" Гаррі та Меган

За п'ять років Мегзіта пара заробила суперечливу репутацію.

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Як живуть принц Гаррі та Меган Маркл після Мегзіта / колаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

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П'ять років тому стався Мегзіт

Принцу Гаррі та Меган Маркл й досі важко адаптуватися

18 січня 2025 року принц Гаррі і Меган Маркл відсвяткували своєрідну річницю - п'ять років тому британська королівська сім'я звільнила їх від виконання королівських обов'язків. Це явище отримало назву Мегзіту.

Популярний американський журнал Vanity Fair у новому випуску присвятив п'ятирічній річниці Мегзіту великий матеріал - журналісти впродовж кількох місяців збирали інформацію про те, яким було життя герцога і герцогині Сассекських у США впродовж цих років.

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Велику увагу приділили благодійним ініціативам, які активно розвиває подружжя - Invictus Games Foundation і Sentebale принца Гаррі, фонд Archewell Меган Маркл тощо. Втім, і для ложки дьогтю в цій бочці меду місце все ж знайшлося.

Інсайдери, з якими VF вдалося поспілкуватися, зазначають, що королівська пара так і не змогла асимілюватися до американського життя. Сусіди недолюблюють їх за те, що з їхнім переїздом у Монтесіто сильно злетіли ціни на нерухомість, хоча й до цього там жили знаменитості зі списку А.

Друзів принц Гаррі в США так і не знайшов, хоча багато хто відзначає його добру вдачу і привітність. "У Гаррі поки що не так багато друзів у Каліфорнії. Я думаю, Гаррі не знає, чого він хоче, тому що він виріс в акваріумі, і тому він не знає, що таке справжнє життя. Я думаю, він, імовірно, хоче, щоб його залишили в спокої і при цьому не хоче турбуватися про гроші. Я не думаю, що він хоче бути знаменитим так, як Меган", - зазначає колишній колега пари по одному з медіапроєктів.

Меган Маркл у статті "дісталося" більше. Одне джерело зазначає, що деяким людям, які працювали з дружиною принца Гаррі, доводилося після цього звертатися по допомогу до психотерапевта. Інше з роздратуванням наголосило на тяжінні Маркл все перетворювати на гроші і славу: "Меган просто шукає всі можливі способи щось монетизувати. Я і досі вважаю, що вони - найбільш зарозумілі і лицемірні люди на планеті. Вони виїхали з Англії, щоб сховатися від пильної уваги преси, і все, що вони роблять, - це намагаються потрапити на сторінки преси в США".

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року на американській актрисі Меган Маркл, яка в 2019 році народила сина Арчі, а в 2021 році дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі і Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали в США, повідомляє Вікіпедія.

Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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