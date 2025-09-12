Польща закрила кордон із Білоруссю: у чому причина

Коротко:
- Сьогодні розпочинаються навчання "Захід-2025"
- Польща закрила кордон із Білоруссю
- Мінськ висловив протест у зв'язку із закриттям кордону
З опівночі четверга, 12 вересня, всі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Прикордонники натягують колючий дріт і встановлюють загороджувальні щити.
Як пише onet.pl, рух між кордонами в обох напрямках призупинено. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів.
Водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон на автомобільному переході Тереспіль-Брест, а водії вантажівок - на автомобільному переході Кукурики-Козловичі. Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузня Білостоцька - Гродно, Сім'янівка - Свислоч і Тереспіль - Брест.
Зазначимо, 12 вересня мають розпочатися спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", у яких сумарно візьмуть участь близько 13 тисяч військових.
Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі прикордонні переходи з Білоруссю будуть закриті у зв'язку з агресивними російсько-білоруськими військовими навчаннями.
Під час опівнічної пресконференції в Тересполі міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що ці маневри спрямовані безпосередньо "проти Польщі та Європейського Союзу".
Як писав Главред, Польща розміщує близько 40 тисяч військових уздовж кордонів з Білоруссю та Росією через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів і у зв'язку з проведенням навчань Захід-2025.
"Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" упродовж багатьох місяців", - заявив заступник міністра оборони Чезар Томчик в ефірі телеканала Polsat News.
Як відреагували в Білорусі
Тим часом Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Кшиштофа Ожанну через рішення Варшави закрити кордон.
У МЗС Білорусі главі польського посольства висловили "усний протест".
"Незаконні заходи, яких вживає одна країна, фактично зачіпають весь кордон Європейського Союзу з Білоруссю, створюючи значні труднощі для нормального функціонування міжнародного руху людей і вантажів", - повідомила пресслужба білоруського МЗС.
Білоруське зовнішньополітичне відомство назвало закриття кордону "безпідставним", зважаючи на "повну відкритість і прозорість білоруських навчань для міжнародної спільноти".
"Подібні заходи є продовженням курсу на підрив відносин із сусідніми країнами і сприяють подальшій ескалації напруженості в регіоні, створюючи ризики для стабільності та передбачуваності в міжнародних відносинах", - додали у відомстві.
Навчання Захід-2025 - що відомо
Із 12 до 16 вересня на території Білорусі пройдуть російсько-білоруські стратегічні навчання "Запад-2025".
Зазначимо, що після аналогічних навчань чотири роки тому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що жодної небезпеки ні для України, ні для балтійських країн і Польщі майбутні навчання не становлять.
Під час навчання планують провести маневри з протидії повітряним ударам (очевидно - і безпілотникам), оборонний бій та розгром супротивника, який вклинився в оборону, авіаційну підтримку військ і боротьбу з диверсантами.
13 серпня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про те, що на "Заході-2025" буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї та ракет середньої дальності "Ореєшнік".
Чим загрожують Україні російсько-білоруські навчання
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, що наразі не фіксується нарощування угруповань ворожих сил поблизу українського кордону. Ситуація загалом не змінилася і виглядає стабільною.
Але водночас він підкреслив, що присутність російських військ у Білорусі становить загрозу, і Україна не може дозволити собі розслабитися.
"Білорусь продовжує підтримувати Росію, а, власне, якщо говорити про дії країни-терористки, то не виключається і провокації, і треба розуміти, що інформаційний вплив під час цих навчань буде присутній для того, щоб нагнітати ситуацію", - заявив Демченко.
Він додав, що одним із завдань таких дій може стати спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.
Росія атакувала Польщу - що відомо
Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.
Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.
Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.
Представник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору і вже провело консультації.
Навіщо РФ атакувала Польщу дронами: думка експерта
Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що атака дронів на Польщу в ніч на 10 вересня була провокацією РФ "з метою залякати поляків і європейців загалом".
"Реакція на провокацію вперше була правильною на військово-політичному рівні - збивати. Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, в ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде, швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна, скільки б йому не заплатили союзники", - вважає Горбач.
За словами експерта, стратегічна мета російської операції цієї осені полягає в тому, щоб показати відсутність єдності в НАТО.
"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - сказав Горбач у коментарі Главреду.
