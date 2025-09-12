Рус
Польща закрила кордон із Білоруссю: у чому причина

Анна Ярославська
12 вересня 2025, 06:49оновлено 12 вересня, 07:24
Польські прикордонники натягують колючий дріт і встановлюють загороджувальні щити.
Кордон Польщі та Білорусі
Кордон між Білоруссю та Польщею закрили в ніч на 12 вересня / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Сьогодні розпочинаються навчання "Захід-2025"
  • Польща закрила кордон із Білоруссю
  • Мінськ висловив протест у зв'язку із закриттям кордону

З опівночі четверга, 12 вересня, всі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Прикордонники натягують колючий дріт і встановлюють загороджувальні щити.

Як пише onet.pl, рух між кордонами в обох напрямках призупинено. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів.

Водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон на автомобільному переході Тереспіль-Брест, а водії вантажівок - на автомобільному переході Кукурики-Козловичі. Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузня Білостоцька - Гродно, Сім'янівка - Свислоч і Тереспіль - Брест.

Дивіться відео - Польща закрила кордон із Білоруссю:

Скриншот

Зазначимо, 12 вересня мають розпочатися спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", у яких сумарно візьмуть участь близько 13 тисяч військових.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі прикордонні переходи з Білоруссю будуть закриті у зв'язку з агресивними російсько-білоруськими військовими навчаннями.

Під час опівнічної пресконференції в Тересполі міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що ці маневри спрямовані безпосередньо "проти Польщі та Європейського Союзу".

Як писав Главред, Польща розміщує близько 40 тисяч військових уздовж кордонів з Білоруссю та Росією через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів і у зв'язку з проведенням навчань Захід-2025.

"Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" упродовж багатьох місяців", - заявив заступник міністра оборони Чезар Томчик в ефірі телеканала Polsat News.

Як відреагували в Білорусі

Тим часом Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Кшиштофа Ожанну через рішення Варшави закрити кордон.

У МЗС Білорусі главі польського посольства висловили "усний протест".

"Незаконні заходи, яких вживає одна країна, фактично зачіпають весь кордон Європейського Союзу з Білоруссю, створюючи значні труднощі для нормального функціонування міжнародного руху людей і вантажів", - повідомила пресслужба білоруського МЗС.

Білоруське зовнішньополітичне відомство назвало закриття кордону "безпідставним", зважаючи на "повну відкритість і прозорість білоруських навчань для міжнародної спільноти".

"Подібні заходи є продовженням курсу на підрив відносин із сусідніми країнами і сприяють подальшій ескалації напруженості в регіоні, створюючи ризики для стабільності та передбачуваності в міжнародних відносинах", - додали у відомстві.

Навчання Захід-2025 - що відомо

Із 12 до 16 вересня на території Білорусі пройдуть російсько-білоруські стратегічні навчання "Запад-2025".

Зазначимо, що після аналогічних навчань чотири роки тому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що жодної небезпеки ні для України, ні для балтійських країн і Польщі майбутні навчання не становлять.

Під час навчання планують провести маневри з протидії повітряним ударам (очевидно - і безпілотникам), оборонний бій та розгром супротивника, який вклинився в оборону, авіаційну підтримку військ і боротьбу з диверсантами.

13 серпня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про те, що на "Заході-2025" буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї та ракет середньої дальності "Ореєшнік".

Польща закрила кордон із Білоруссю: у чому причина
Ракетний комплекс Кедр / Інфографіка Главред ​

Чим загрожують Україні російсько-білоруські навчання

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, що наразі не фіксується нарощування угруповань ворожих сил поблизу українського кордону. Ситуація загалом не змінилася і виглядає стабільною.

Але водночас він підкреслив, що присутність російських військ у Білорусі становить загрозу, і Україна не може дозволити собі розслабитися.

"Білорусь продовжує підтримувати Росію, а, власне, якщо говорити про дії країни-терористки, то не виключається і провокації, і треба розуміти, що інформаційний вплив під час цих навчань буде присутній для того, щоб нагнітати ситуацію", - заявив Демченко.

Він додав, що одним із завдань таких дій може стати спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Представник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору і вже провело консультації.

Польща закрила кордон із Білоруссю: у чому причина
Що таке 4 стаття НАТО ​ / Інфографіка: Главред

Навіщо РФ атакувала Польщу дронами: думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що атака дронів на Польщу в ніч на 10 вересня була провокацією РФ "з метою залякати поляків і європейців загалом".

"Реакція на провокацію вперше була правильною на військово-політичному рівні - збивати. Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, в ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде, швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна, скільки б йому не заплатили союзники", - вважає Горбач.

За словами експерта, стратегічна мета російської операції цієї осені полягає в тому, щоб показати відсутність єдності в НАТО.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - сказав Горбач у коментарі Главреду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Білорусь новини Польщі військові навчання держкордон новини Білорусі військові навчання Захід-2025




Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

