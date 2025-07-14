Спецпосланець Трампа прибув в Україну: з ким зустрінеться і про що говоритимуть

Коротко:
- В Україну прибув спецпосланець президента США Кіт Келлог
- Келлог обговорюватиме в Україні теми оборони, зміцнення безпеки, зброї і санкцій, заявив Єрмак
- Він, зокрема, зустрінеться з керівниками СБУ та розвідки
В Україну вранці у понеділок, 14 липня, прибув спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог.
На залізничному вокзалі його зустрів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Про це Єрмак повідомив, опублікувавши фото і відео зустрічі Келлога.
"Вітаємо в Україні спецпредставника Президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США – багато тем для розмови. росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу – це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", – написав Єрмак.
Нагадаємо, 13 липня у вечірньому відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що віддав відповідні доручення головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову у зв’язку з прибуттям в Україну Келлога.
Зеленський зазначив, що Келлог, зокрема, зустрінеться з керівниками СБУ та розвідки.
"Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру", – сказав Зеленський.
Також раніше повідомлялося, що спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень. У МЗС підтвердили візит спецпредставника Трампа до Києва.
Дивіться відео прибуття Кіта Келлога в Україну:
Кіт Келлог і війна в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, навіщо спецпредставник Трампа їздив до Лукашенка. Роботу американської та білоруської команд Келлог назвав "прекрасною".
Також раніше у Трампа оцінили "хороший" діалог із Зеленським і подякували президенту України. Кіт Келлог висловив подяку президенту України за слова підтримки у зв'язку з трагічними наслідками повені в Техасі.
Нагадаємо, 9 липня Зеленський провів нові переговори з Келлогом. Зеленський обговорив із Келлогом постачання озброєння, посилення ППО та запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема в енергетичному секторі.
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Про персону: Кіт Келлог
Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.
У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).
Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.
3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.
У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.
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