Ситуація складна: Зеленський сказав, де в Україні найбільші проблеми зі світлом

Росія продовжує бити по енергетичній інфрастуктурі України.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-slozhnaya-zelenskiy-skazal-gde-v-ukraine-naibolshie-problemy-so-svetom-10723958.html Посилання скопійоване

Росіяни продовжують атакувати енергетику України / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

РФ за тиждень випустила майже 2 500 повітряних цілей по Україні

Ворог бʼє по енергетичній інфраструктурі

Без світла залишаються сотні тисяч сімей

Російські окупанти з 8 по 14 грудня випустили по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні. Цієї ночі ворог вкотре бив по українських містах. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він повідомив, що від учорашнього дня всі служби працюють, щоб відновити постачання світла, тепла й води в регіони після російських ударів по енергетиці.

відео дня

"Ситуація все ще складна – сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Цієї ночі знову були удари по наших громадах. Є поранені", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що РФ продовжує затягувати війну і хоче якомога більше нашкодити нашим людям.

"Україні потрібен мир на гідних умовах, і ми готові працювати максимально конструктивно. Ці дні будуть насичені дипломатією. Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає", - йдеться в повідомленні українського лідера.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи вдасться досягти миру чи перемирʼя у 2026 році - прогноз експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтервʼю Главред розповів, що збільшення витрат на силові структури, в тому числі й армію, свідчить про те, що в 2026-му Росія не збирається знижувати інтенсивність бойових дій проти України і не планує ні миру, ні перемир'я.

"У бюджеті ми бачимо конкретні фінансові плани Кремля на рік щодо війни: російська влада не планує зупинятися і підписувати мирні угоди, з ідеями яких зараз носяться американські та російські чиновники в нескінченних мирних переговорах", - розповів експерт.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Пізніше президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на масований комбінований обстріл.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 13 грудня російські окупанти запустили для атаки на Україну 495 повітряних цілей - 30 ракет та 465 дронів. Основним напрямком удару була Одеська область.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред