Припинення вогню в Україні: Умєров розповів подробиці переговорів у Джидді

Відновлення допомоги у сфері безпеки, включно з розвідданими - критично важливий крок для обороноздатності України.

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Рустем Умєров прокоментував результати переговорів зі США / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Умєров назвав п'ять основних пунктів, які вдалося узгодити

Є позитивний сигнал про довгострокове партнерство України та США

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував ключові результати сьогоднішньої зустрічі делегацій України та США в Саудівській Аравії.

На своїй сторінці у Facebook він назвав п'ять основних пунктів, які вдалося узгодити під час переговорів.

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Відновлення безпекової допомоги, включно з розвідданими - критично важливий крок для обороноздатності України.

Тимчасове припинення вогню на 30 днів. Важливо - тільки за взаємною згодою з РФ. Це не про заморожений конфлікт, а про початок шляху до справедливого завершення війни.

Звільнення полонених, цивільних осіб і повернення українських дітей - принципова позиція української сторони.

Роль Європи в переговорах - наші партнери мають бути присутніми в процесі.

Угода про мінеральні ресурси - позитивний сигнал про довгострокове партнерство України та США, гарантії безпеки та економічного розвитку.

"Вдячний учасникам сьогоднішньої зустрічі за дуже продуктивну і результативну зустріч. Вдячний своєму американському колезі, міністру оборони США, за підтримку. Вдячний саудівським друзям і партнерам за гостинність", - резюмував Умєров.

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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