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Пономарьов оцінив терміни завершення війни в Україні

Анна Ярославська
26 червня 2023, 12:43 оновлено 26 червня, 12:47
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Війна з Росією не зможе припинитися просто звільненням України. Війна триватиме, поки не буде змінена система в РФ.
Ілля Пономарьов, ВСУ
Ілля Пономарьов спрогнозував, коли закінчиться війна Росії та України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Війна триватиме стільки, скільки їй дозволить тривати Україна, тому що ініціатива зараз повністю в руках Києва. Таку думку під час чату на Главреді озвучив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

За його словами, країна-агресор РФ "безумовно, буде чинити опір, гризтися, битися, стікати кров'ю, але ця зараза буде там триматися".

"Тому що припинення опору означає крах чинної правлячої верхівки, тому, природно, економити життя своїх співвітчизників вона не буде, а буде і далі кидати їх в топку. Але оскільки ініціатива в наших руках, то у нас і повинно бути рішення щодо того, як ця історія повинна припинитися", - вважає Пономарьов.

Він додав, що війна з Росією не зможе припинитися просто звільненням України.

"Це неможливо, ця війна триватиме, поки не буде змінена система, тому нам потрібно максимально на цьому концентруватися. Зміна системи може відбутися і до повного звільнення території України, і в момент звільнення, і після. Чим раніше це станеться, тим швидше закінчиться ця війна", - резюмував він.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відео чату з Іллею Пономарьовим на Главреді:

Коли закінчиться війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові, висловився про терміни завершення війни. За його словами, війна в Україні триватиме до перемоги українців.

При цьому глава держави підкреслив, що закінчити війну швидше могла б допомогти країна-агресор Росія. Все, що потрібно зробити РФ - це капітулювати.

Українські військові роблять все, щоб знищити окупантів і звільнити всі українські землі. Вся країна чекає моменту, коли Україна переможе путінську Росію. Однак існує кілька сценаріїв, розвиток яких може заморозити війну або розтягнути її на кілька років, вважає політичний та військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", а також директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що в кращому випадку війна в Україні повністю закінчиться вже через 3-5 місяців.

Інші новини:

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