"Війна закінчиться протягом 3-5 місяців": генерал Маломуж розповів, що може завадити

Українська армія під час свого контрнаступу може закінчити війну за 3-5 місяців навіть з урахуванням звільнення Криму.

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Війна в Україні може закінчитися через 3-5 місяців / Колаж фото Главред, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українські військові готуються до масштабного контрнаступу і звільнення всіх земель, які були незаконно захоплені російською окупаційною армією. Країні-агресорці не вдасться виграти цю війну і вона може скоро закінчитися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Він зазначив, що в кращому випадку війна в Україні повністю закінчиться вже через 3-5 місяців.

"При найоптимістичніших варіантах, з урахуванням навіть звільнення Криму, війна повинна завершитися протягом трьох-п'яти місяців", - сказав Маломуж.

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Однак війна може затягнутися. За песимістичними прогнозами війна може закінчитися лише через рік. Однак таке буде лише в тому випадку, якщо на терміни закінчення бойових дій вплинуть деякі події на фронті.

"Якщо Росія зуміє мобілізувати ресурси, а ми не зуміємо розгорнути активні наступальні операції, війна затягнеться на півроку і більше. Щонайменше, тоді вона триватиме ще до року", - сказав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Контрнаступ армії України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні. Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що стратегічною метою України є звільнення всіх окупованих територій. За її словами, ніхто не буде оголошувати про початок контрнаступу ЗСУ, а контрнаступальні дії вже проводяться на деяких ділянках фронту.

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