"До нашої перемоги!": Зеленський назвав терміни завершення війни в Україні

Країна-агресор Росія своєю капітуляцією допомогла б закінчити війну швидше, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський прокоментував терміни закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові, висловився про терміни війни. За його словами, війна в Україні триватиме до перемоги українців.

При цьому глава держави підкреслив, що закінчити війну швидше могла б допомогти країна-агресор Росія. Все, що потрібно зробити РФ - це капітулювати.

"До нашої перемоги!" - сказав Зеленський в ефір західних ЗМІ, відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна Україні.

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Водночас президент Української держави зазначив, що РФ може зупинити бойові дії раніше.

"Якщо піде з усіх наших територій, які окупувала", – додав він.

Дивіться відео, як Зеленський прибув на саміт у Молдові:

Зеленський прибув на саміт у Молдові / скріншот

Зеленський у Молдові

Президент України Володимир Зеленський 1 червня прибув до Молдови для участі в саміті Європейського політичного співтовариства. У ньому також візьмуть участь півсотні європейських президентів і глав урядів.

У президента України заплановано багато двосторонніх зустрічей, під час яких говоритимуть, зокрема, про коаліцію винищувачів і зенітно-ракетних комплексів Patriot для України.

Персональну участь лідера України в цьому саміті офіційно не підтверджували до останнього з метою безпеки.

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