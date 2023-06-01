"До нашої перемоги!": Зеленський назвав терміни завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові, висловився про терміни війни. За його словами, війна в Україні триватиме до перемоги українців.
При цьому глава держави підкреслив, що закінчити війну швидше могла б допомогти країна-агресор Росія. Все, що потрібно зробити РФ - це капітулювати.
"До нашої перемоги!" - сказав Зеленський в ефір західних ЗМІ, відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна Україні.
Водночас президент Української держави зазначив, що РФ може зупинити бойові дії раніше.
"Якщо піде з усіх наших територій, які окупувала", – додав він.
Дивіться відео, як Зеленський прибув на саміт у Молдові:
Зеленський у Молдові
Президент України Володимир Зеленський 1 червня прибув до Молдови для участі в саміті Європейського політичного співтовариства. У ньому також візьмуть участь півсотні європейських президентів і глав урядів.
У президента України заплановано багато двосторонніх зустрічей, під час яких говоритимуть, зокрема, про коаліцію винищувачів і зенітно-ракетних комплексів Patriot для України.
Персональну участь лідера України в цьому саміті офіційно не підтверджували до останнього з метою безпеки.
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