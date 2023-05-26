"Треба налаштовуватися на найгірший сценарій": Дикий сказав, коли закінчиться війна

Існує кілька сценаріїв, в разі розвитку яких війна може закінчитися в цьому році або розтягнутися на кілька років.

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Потрібно налаштовуватися на найгірший сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, фото: фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, УНІАН

Українські військові роблять все, щоб знищити ворожих окупантів і звільнити всі українські землі. Вся країна чекає моменту, коли ж Україна переможе путінську Росію. Однак існує кілька сценаріїв, розвиток яких може заморозити війну або розтягнути її на кілька років. Про це під час чату на Главреде розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", а також директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Він акцентував на тому, що зараз неможливо зробити точний прогноз про терміни закінчення війни, адже це залежить від багатьох факторів.

"Можливі дуже різні сценарії - від тріумфального завершення війни восени цього року до затягування війни ще на кілька років або до гіршого сценарію, тобто заморожування війни", - сказав Дикий.

За оптимістичним сценарієм контрнаступ ЗСУ буде успішним, а російські окупанти "посипляться", як під час наступу на Харківщині. Він додав, що така ймовірність дійсно існує.

"Тільки велика наступальна кампанія покаже, чи то вона буде більше схожа на минулорічні події на Херсонщині, чи то на події на Харківщині, чи то росіяни сипатимуться і тікатимуть, чи чіплятимуться зубами і кігтями за окуповану землю, як у Херсонській області. Це дуже різні сценарії", - сказав Дикий.

Експерт акцентував на тому, що багато що залежить від поставок західної військової допомоги - в першу чергу снарядів.

"Це дуже лімітуючий фактор. Він здатний впливати на швидкість нашого просування, а від цього буде залежати те, скільки часу буде у Росії на мобілізаційні кампанії і відновлення сил. Ми граємо на те, щоб здобути перемогу якомога швидше. Росія, навпаки, прекрасно розуміє, що перемога їй зараз не світить, тому розраховує на затягування часу", - пояснив Дикий.

Колишній командир взводу вважає, що готуватися потрібно до найгіршого сценарію, щоб потім не довелося розчаровуватися.

"Тому всім краще налаштовуватися на те, що нам треба витримати ще кілька років цієї війни, а потім радіти через помилку в прогнозах", - сказав експерт.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Дивіться відео чату з Євгеном Диким на Главреді:

Контрнаступ українських військових

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські військові намагаються взяти Бахмут у напівоточення, щоб знищити окупантів всередині міста, не штурмуючи позиції ворога. Однак окупанти хочуть завадити цьому та посилюються на флангах біля Бахмута.

Нагадаємо, 25 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Сили оборони України почали контрнаступальну операцію, інтенсивні бойові дії йдуть вже декілька днів. Західні озброєння використовуватимуться для ударів по російських окупантах у Криму і на Донбасі.

Проте після цього у Зеленського спростували заяву про початок контрнаступу. Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що підготовка триває, і контрнаступ ЗСУ почнеться після отримання всієї необхідної зброї від Заходу.

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