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Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

Андрій Ганчук
24 червня 2023, 13:01 оновлено 24 червня, 13:26
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Всі командувачі сил оборони України знають, як нам потрібно діяти в ситуації, що склалася, сказав президент Володимира Зеленський, коментуючи події в РФ.
Володимир Зеленський, Путін
Зеленський про Путіна: Кожен, хто обирає шлях зла, руйнує себе сам / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін вже у своїй країні пожинає плоди терору, який розв'язав проти України. Слабкість РФ стала очевидною, і чим довше окупанти перебуватимуть на українських територіях, тим більше на них чекає проблем. Україна тримається і демонструє силу. У ЗСУ знають, що потрібно робити. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі вдень 24 червня він прокоментував події, які відбуваються в Росії. За словами українського гаранта, хаос - наслідок розв'язаної проти України війни.

"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", - зазначив Зеленський.

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Також він додав, що слабкість Росії як держави стала настільки очевидною, що приховати цього вже неможливо. На російських окупантів чекає ще більше проблем, якщо вони залишатимуться в Україні. Українські війська знають, як діяти.

"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити. Слава Україні!" - підкреслив Володимир Зеленський.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони окупантів РФ у ракетному ударі по тилових позиціях вагнерівців. Пригожин у відповідь оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання на Москву, щоб розібратися з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня ПВК Вагнера взяла під контроль Ростов-на-Дону. Бойовики тепер контролюють там всі військові об'єкти. Пригожин заявив, що за ніч збито 3 вертольоти російських військ, які намагалися вдарити по вагнерівцях.

Ймовірно, слідом за Ростовом Вагнер захопив і Воронеж.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що в РФ почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, згідно з якими ПВК Вагнер йдуть на Москву.

Інші новини:

Володимир Зеленський Володимир Путін громадянська війна в Росії
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