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"Поки Путін живий, війна не припиниться": Ейдман розповів, як РФ програє війну

Аліна Дембіцька
26 червня 2023, 03:30
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Після поразки росіяни будуть змушені віддати українські території і платити репарації, зазначив політолог.
Игорь Эйдман, Путин
Ейдман розповів, як РФ програє війну / Колаж: Головред, фото: facebook/Ігор Ейдман, скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін буде до останнього триматися на захоплених територіях та ще й по можливості намагатиметься захоплювати нові українські території. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський соціолог, політолог, автор книг Ігор Ейдман.

"Поки Путін живий, війна не припиниться. Інше питання в тому, що як тільки він програє війну, причому навіть не так, умовно як Гітлер, коли в Кремль увійдуть американські танки, а навіть якщо просто, як я вже сказав, російські війська відбіжать хоча б до лінії розмежування на 23 лютого 2022 року, це вже може зробити його політичним банкрутом. І я думаю, це позбавить його влади", - зазначив Ейдман.

За його словами, лише після цього закінчиться війна. І далі росіяни вже віддадуть і Крим, і інші території, тому що далі у тих, хто прийде на зміну Путіну, буде головне завдання – відновити нормальні відносини із Заходом і скасувати санкції.

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"Тому вони будуть змушені віддати українські території і платити репарації, а Захід їм у відповідь знову дозволить продавати нафту, газ, розморозять їх активи та інше. І на це вони всі і сподіваються", - додав політолог.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ, щоб відкинути війська РФ із захоплених ними територій. За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що окупант Росія побоюється фатального удару українських військ і намагається готувати потужні резерви, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, ворожі сили готуються і до наступальних операцій.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах окупантів РФ. За його прогнозом, незабаром може статися крах російських військ.

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