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Підготовка пілотів ось-ось почнеться: Мельник сказав, коли Україна отримає F-16

Ангеліна Підвисоцька
16 травня 2023, 17:38 оновлено 16 травня, 18:07
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Україна може отримати сучасні літаки F-16 вже через пів року.
Олексій Мельник, літак F-16
Україна може через пів року отримати літаки F-16 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Україна незабаром може отримати західні сучасні винищувачі F-16. Українські пілоти вже почали готуватися до експлуатації. Це перший сигнал, який може свідчити про подальшу передачу літаків. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він не виключив, що найближчим часом українські пілоти почнуть практичну і теоретичну підготовку на сучасних тренажерах-симуляторах, які на Землі зможуть підготувати до пілотування в повітрі.

"Це недешево, але значно дешевше, ніж підготовка безпосередньо на літаку. Якщо зараз ще немає політичного рішення щодо надання Україні F-16 можна піти на певний фінансовий ризик для початку підготовки, щоб скоротити процес в цілому", - сказав Мельник.

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Він зазначив, що на навчання потрібно відправляти досить молоді та досвідчені пілоти.

"Ті розмови, які ми часом чули про те, що на підготовку потрібні рік-два, не стосуються цієї категорії льотчиків, адже при інтенсивній підготовці льотного складу реально можна говорити про 3-6 місяців. Крім того, є і додаткові параметри – технічний склад, логістичні питання, аеродромна мережа", - сказав Мельник.

Експерт переконаний, що такі літаки Україна може отримати приблизно через пів року.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні літаків F-16

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії і заявив, що Україні потрібні літаки F-16.

Данія буде приймати рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийнято до літа цього року. Але першим кроком до надання винищувачів стане навчання українських пілотів. Про це заявив виконуючий обов'язки Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Тим часом група сенаторів від Республіканської і Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправлення винищувачів F-16 в Україну.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Інші новини:

війна в Україні Олексій Мельник вторгнення Росії F-16
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