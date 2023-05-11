Україна отримає винищувачі F-16, пілоти ЗСУ переламають ситуацію в повітрі - Данілов

Пілоти Повітряних сил ЗСУ швидко освоять управління західними винищувачами F-16, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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Україна обов'язково отримає винищувачі F-16 - Данілов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна з часом отримає від країн-союзників винищувачі F-16. Українські пілоти швидко навчаться керувати такими бойовими літаками і отримають перевагу над окупантами Росія у небі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що постачання Україні літаків F-16 – питання часу.

"Я шанувальник F-16, і вже завангував, що вони обов'язково у нас будуть. Повірте, будуть", - спрогнозував Данілов.

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За словами чиновника, над питанням передачі Києву винищувачів працюють президент Зеленський, дипломати, та інші офіційні особи. Як тільки Україна отримає бойові літаки, пілоти ПС ЗСУ швидко матимуть перевагу в повітрі над російськими загарбниками.

"F-16 будуть в українському небі захищати нашу країну. Питання тільки часу. Повірте, опануємо дуже швидко, і наші аси матимуть перевагу в небі", - вважає Данілов.

Також він додав, що українські льотчики швидко оволоділи потрібною частиною навчання управлінню F-16 і як тільки літаки з'являться в Україні, окупанти РФ будуть бігти набагато швидше.

"Наші військові, особливо льотчики, дуже швидко оволоділи частиною, яка потрібна. Повірте, як тільки вони з'являться в нашому небі, росіяни тікатимуть набагато швидше", - підкреслив Олексій Данілов.

Винищувачі F-16 для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що США розуміють потребу ЗСУ у винищувачах F-16. Бойові літаки потрібні для отримання переваги в повітрі і перемоги у війні з агресором Росією. На думку дипломата, логічним кроком в рамках військової допомоги Україні від Вашингтона має стати надання Києву таких винищувачів.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Амстердам працює над передачею Україні F-16 і намагається домовитися про консенсус щодо питання з країнами-союзниками. На думку Рютте, Путін не зупиниться, якщо окупантам РФ вдасться добитися своїх "цілей" в Україні.

Президент Чехії Петро Павло вважає, що західний світ не постачає Україні літаки F-16, в тому числі, і через побоювання, згідно з якими комплектуючі винищувачів можуть потрапити в руки агресору Росії. Він не виключив постачань Україні F-16 без секретних компонентів.

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