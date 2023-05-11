Президент Чехії пояснив, чому Захід не дає Україні F-16

На західних винищувачах є секретні комплектуючі, а партнери України не хочуть, щоб ці пристрої потрапили в руки Росії.

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Петр Павел пояснив, чому Захід не дає Україні F-16 / Колаж: Главред, фото: ОП, army.mil

Західні союзники не дають Україні винищувачі F-16 зокрема через побоювання, що Росія зможе захопити комплектуючі літаків. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.

За його словами, Україні потрібна авіація для підготовки до вирішальної фази війни проти Росії. Західні союзники не передають сучасні винищувачі, оскільки підготовка до їхньої експлуатації займає відносно багато часу, передає České noviny.

Павел також підкреслив, що рішенню заходу також заважає наявність секретних комплектуючих в їхніх літаках, а партнери України не хочуть, щоб ці пристрої потрапили в руки Росії.

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"Але я знаю, що переговори тривають. У підсумку Україна може отримати кілька F-16, можливо, з демонтованою частиною цієї техніки", – сказав чеський президент в ефірі місцевого радіо.

Петр Павел - що про нього відомо Петр Павел - чеський державний, військовий та громадський діяч, генерал армії у відставці. Обраний президент Чехії з 28 січня 2023 року. Павел прийме присягу і стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, де замінить на посаді Мілоша Земана, який перебував на ньому два терміни – десять років. У минулому Петр Павел - голова Військового комітету НАТО (2015-2018), перший представник східноєвропейської держави на цій посаді, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки

Винищувачі F-16 для України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії та заявив, що Україні потрібні літаки F-16.

Данія ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути ухвалено до літа цього року. Але першим кроком до надання винищувачів стане навчання українських пілотів. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Тим часом група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправлення винищувачів F-16 в Україну.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку та на початку осені.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також заявляв, що на сьогодні американські військові літаки "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб Збройних сил України.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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