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Винищувачі F-16 для України: Британія починає навчання пілотів ЗСУ

Олексій Тесля
15 травня 2023, 11:54 оновлено 15 травня, 11:58
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При підготовці українських пілотів буде задіяна програма британських військ.
Британія, F-16
Британія навчить українських пілотів літати на F-16 / Колаж Pixabay, Вікіпедія

Перші українські військові пілоти пройдуть навчання на бойових літаках F-16, заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

Кращим винищувачем для ЗСУ є американський F-16, йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

"Цього літа ми почнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів, які пройдуть базову підготовку", — підкреслив британський прем'єр.

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Він також уточнив, що при підготовці буде задіяна програма британських пілотів, "щоб дати українцям навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть використовувати різні типи літаків".

"Це навчання йде рука об руку із зусиллями Великобританії по роботі з іншими країнами з надання винищувачів F-16 - бажаних для України винищувачів", — додав Сунак.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії і заявив, що Україні потрібні літаки F-16.

Данія буде приймати рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийнято до літа цього року. Але першим кроком до надання винищувачів стане навчання українських пілотів. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Тим часом група сенаторів від Республіканської і Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправлення винищувачів F-16 в Україну.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Інші новини:

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