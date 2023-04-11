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"Рішення можемо прийняти до літа": у Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16

Альона Вороніна
11 квітня 2023, 14:33 оновлено 11 квітня, 14:38
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Союзники ухвалюватимуть це рішення разом. Першим кроком до надання літаків повинно стати тренування українських пілотів.
Истребитель F-16, Троэлс Лунд Поульсен
У Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16/ Вікіпедія, Facebook ВМС ЗС України

Данія ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийняте до літа цього року.

Але першим кроком до надання літаків стане навчання українських пілотів. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен під час спільного брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"Данія також знає про запит України щодо надання винищувачів F-16. Вважаю, що першим кроком має стати тренування ваших пілотів. Сподіваюсь, в нас буде подібна дискусія, але я мушу підкреслити, що рішення про передавання літаків має бути затверджене спільно з іншими країнами-союзниками", – сказав Поульсен.

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Також в. о. міністра оборони Данії висловився щодо можливих термінів прийняття рішення про надання таких винищувачів. За його словами, рішення про передачу Україні сучасних західних винищувачів може бути прийняте до літа 2023 року, пише Le Figaro.

Поульсен наголосив, що обговорення такого рішення потребує часу, адже держави-союзники України повинні діяти спільно. Проте таке рішення залишається досяжним "в короткостроковій перспективі", зазначив він.

За його словами, Данія не збирається передавати літаки сама, а робитиме це з кількома іншими країнами.

"І з цього приводу нам також доведеться вести діалог з американцями. Але я вважаю, що ми можемо прийняти рішення в найближчій перспективі ", – сказав Поульсен.

Винищувачі F-16 для України

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 потребують обслуговування і великих фінансових витрат. Саме тому західні союзники затягують із наданням Україні сучасної авіації.

Нагадаємо, командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук пояснив важливість поставок F-16. Такі літаки дозволять українським пілотам завоювати панування в повітряному просторі, значно послабивши ворога і рятуючи багато життів.

Також раніше видання The Telegraph з посиланням на українських пілотів писало, що через зволікання Заходу Україна втрачає найдосвідченіших пілотів. Українські льотчики кажуть, що зараз можуть лише стримувати ворога, але за допомогою F-16 вони могли б контролювати море і землю для захисту піхоти.

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