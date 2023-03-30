"Україні потрібні літаки F-16": Залужний показав роботу авіації та боротьбу з окупантами

У ЗСУ розповіли, як військова авіація України чинила несподіваний для росіян опір з початку вторгнення РФ.

Валерій Залужний, F-16 / ru.wikipedia.org, Офіс президента

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії і заявив, що Україні потрібні літаки F-16.

Головнокомандувач у Telegram показав відео, в якому українські військові розповідають, як військова авіація України чинила несподіваний для росіян опір з початку вторгнення РФ.

"Україні потрібні F-16", - підписав відео Залужний.

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"З перших днів війни авіація Росії, їх пілоти і командування, мені здається, були дуже самовпевнені. Вони вважали, що в перші години знищили наші зенітно-ракетні війська, авіацію, і тому вони не очікували, що буде такий опір і тому саме в перші тижні вторгнення вони втратили значну кількість своєї авіації", – зазначив командир бригади тактичної авіації Олексій Матюшкін.

Він припустив, що саме з цього і з'явився такий образ "привид Києва", тому що росіяни не очікували, що буде такий опір.

"Вони не розуміли, звідки з'являються літаки, якщо вони їх все знищили", – додав він.

Матюшкін зізнається збити "Шахед" або ракету – нелегка справа, тому що коли створювався літак МіГ-29, він не був призначений для боротьби з подібними безпілотними летальними апаратами – тоді їх ще не було в природі.

"Літак МіГ-29, будемо говорити правду, він вже морально застарів. F-16 може використовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО", - додав він.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

16 березня польський лідер Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями. "Чотири літаки ми передаємо Україні в повному робочому стані протягом наступних кількох днів. Решту літаків обслуговують, готують. Їх місце займуть нові літаки FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуємо до кінця року. А потім ескадрильї літаків F-35", - заявив Дуда.

Крім того, Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь раніше заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння в минулому році. Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується протягом декількох днів або тижнів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 в Польщі і Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

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