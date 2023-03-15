Сенатори США від обох партій тиснуть на Пентагон щодо відправки F-16 в Україну - Politico

Сенатори впевнені, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває вже другий рік.

Сенатори США від обох партій тиснуть на Пентагон щодо відправки F-16 в Україну / Фото Вікіпедія, pixabay.com

Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну. Про це йдеться в листі восьми сенаторів до міністра оборони США Ллойду Остіну, який отримало видання Politico.

Ініціатором листа виступив сенатор від Демократичної партії Марк Келлі (штат Арізона).

У документі йдеться, що війна РФ проти України "зараз знаходиться на критичному етапі". Сенатори впевнені, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває вже другий рік.

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"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання надання Україні літаків F-16", - йдеться у листі.

На думку сенаторів, це була б значна допомога, яка могла б змінити ситуацію на полі бою.

Вони звернулися до Остіна з проханням до кінця тижня надати їм оцінку різних факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Серед питань, поставлених законодавцями:

наскільки високо українські чиновники оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю;

звідки можуть бути отримані винищувачі F-16 в разі схвалення відправки - з нового виробництва або з наявних запасів.

Вони також цікавилися оцінкою військових з приводу впливу F-16 на війну і того, як швидко українські пілоти зможуть навчитися керувати винищувачами.

Під листом також підписалися демократи Таммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико та Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Мурковскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд з Північної Кароліни.

Двопартійні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати Адміністрацію президента США Джо Байдена передати F-16 або допомогти іншим країнам у відправці їх в Україну.

Лист Сенату слідує за двопартійними зусиллями в Палаті представників, очолюваними демократом від штату Мен Джаредом Голденом, щоб переконати Байдена передати Києву F-16 або аналогічні літаки.

F-16 для України

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також заявляв, що на сьогодні американські військові літаки "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб Збройних сил України.

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на ухвалення рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити щонайменше 5 повітряних бригад.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

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