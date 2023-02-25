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Україні зараз не потрібні винищувачі F-16 - Байден

25 лютого 2023, 07:45
Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку та на початку осені, заявив президент США.
Джо Байден і Володимир Зеленський у Києві
Джо Байден та Володимир Зеленський у Києві / Фото ОП

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку та на початку осені.

"Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають за потрібне зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS", - сказав глава Білого дому в інтерв'ю телеканалу ABC News.

На питання, чи означає це, що відправки винищувачів не буде "ніколи", президент відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому.

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"На даний момент, на думку наших військових, немає достатніх підстав для надання F16", - додав американський лідер.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що на сьогодні американські військові літаки "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб Збройних сил України.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Літаки для України

Велика Британія може стати першою державою, яка дасть Україні літаки, чим розблокує надання бойової авіації. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібні винищувачі для того, щоб закінчити війну та відтіснити Росію за її східні кордони. При цьому західні літаки не будуть використовуватися для завдання ударів по цілях на території РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Однак після цього міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення і захисту територій. Питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним".

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