Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

Увечері 13 листопада російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення ворожих БпЛА до столиці та закликали громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу систем протиповітряної оборони у місті: "В Києві гучно. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги"﻿.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив: "У Києві працюють сили ППО. Масована атака ворога на столицю. Перебувайте в укриттях"﻿.

За попередніми даними, у Дніпровському районі уламки влучили у п’ятиповерховий житловий будинок, у Дарницькому загорівся автомобіль. Екстрені служби вже виїхали на місця подій.

Тимур Ткаченко уточнив: "У Дніпровському районі влучання БпЛА у житловий будинок. У Дарницькому районі палає автомобіль, також є звернення до медиків. Уточнюємо"﻿.

На деяких територіях столиці відзначаються проблеми зі світлом.

Мер міста повідомив про виклики медиків у Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах — бригади вже працюють на місцях. У Подільському районі сталася пожежа у багатоповерхівці приблизно на 12 поверсі.

Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі уламки впали на шкільне подвір’я та в двір житлового будинку. У Дніпровському районі постраждали двоє людей, одного госпіталізували.

Крім того, у Шевченківському районі горять уламки на відкритій території. Пожежа сталася і на даху п’ятиповерхового будинку у Солом’янському районі, де також були виклики медиків, як і у Деснянському та Шевченківському районах.

У Деснянському районі спалахнув ще один багатоповерховий будинок, а у Дніпровському районі продовжується пожежа в іншій багатоповерхівці. Згодом стало відомой про пожежу і Подільському районі міста. Екстрені служби направлені на місця подій.

"Наразі в столиці госпіталізували двох постраждалих від ворожої атаки"﻿ — мер Києва Віталій Кличко.

За словами Тимура Ткаченка, кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до п’яти осіб. Інформація наразі уточнюється.

